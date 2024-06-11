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Виводив "на розстріл" українських полонених: повідомлено про підозру ексочільнику російської катівні на Луганщині

Київ • УНН

 • 18379 перегляди

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти начальника російської в'язниці в окупованій частині Луганської області, за тортури українських в'язнів і цивільних осіб, включаючи побиття, імітацію страт і голодування.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, який причетний до масових катувань українців на тимчасово захопленій частині Луганщини. Матеріали справи планується передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Фігурантом є володимир рудяк, який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним з перших перейшов на бік ворога. За це гауляйтер пасічник "перепризначив" його керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню,

- йдеться у повідомлення.

Деталі

Після початку повномасштабного вторгнення рф до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору. За даними слідства, у застінках ув’язнених били спеціальними кийками ПР-73, допоки потерпілі не втрачали свідомість.

Також за вказівкою рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючі постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого.Крім того, рудяк змушував ув’язнених навприсядки пересуватись по коридорах російської катівні і днями морив їх голодом. Так зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.

Намагався сховатися у лавах ЗСУ: затриманий ексохоронець катівні окупантів 23.05.24, 16:42 • 17720 переглядiв

Ольга Розгон

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