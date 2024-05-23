Намагався сховатися у лавах ЗСУ: затриманий ексохоронець катівні окупантів
Київ • УНН
Військова контррозвідка СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Херсона служив охоронцем у російській катівні, а згодом намагався переховуватися, мобілізувавшись до української армії.
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який "служив" у російській катівні під час окупації Херсона. Після звільнення регіону від окупантів, чоловік намагався сховатися в одній із військових частин ЗСУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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Як зазначається, затриманий під час окупації Херсона "служив" у російській катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Туди рашисти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів. Там затриманий працював охоронцем.
Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя
Як зазначається, чоловік намагався сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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