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Формував "групи підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова: викрито агента фсб

Формував "групи підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова: викрито агента фсб

Київ • УНН

 • 52983 перегляди

Служба безпеки України попередила спробу фсб сформувати агентурну мережу у Харківській області для сприяння прориву російських диверсійних груп та збору розвідувальної інформації про оборону України.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу фсб сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. Зловмисники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента – в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю. За вказівкою фсб фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів. Також агресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в "обхід" оборонних ліній українських військ.

Встановлено, що ув’язнений був завербований фсб, коли з 2012 року відбував "строк" на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення рф його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України.

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Перед "етапуванням" він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності. Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю - дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із фсб для уточнення завдань і термінів їх виконання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо

СБУ затримала інформатора російського гру, який збирав розвіддані про розташування українських артилерійських підрозділів під Вовчанськом в Харківській області, щоб допомогти російським військам захопити місто.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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