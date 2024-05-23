Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку фсб сформировать собственную агентурную сеть на Харьковщине. Злоумышленники должны были способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп для захвата стратегических объектов региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Для выполнения этой задачи оккупанты привлекли своего агента - заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу. По указанию фсб фигурант вербовал других осужденных, у которых также заканчивался срок наказания, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и приграничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов. Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным "отчетом" о системе их охраны.

Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в "обход" оборонительных линий украинских войск.

Установлено, что заключенный был завербован фсб, когда с 2012 года отбывал "срок" на временно оккупированной части территории Луганщины. До начала полномасштабного вторжения рф его перевели в исправительную колонию на Харьковщине как жителя подконтрольной территории Украины.

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Перед "этапированием" он получил инструкции от российской спецслужбы по проведению разведывательно-подрывной деятельности. Еще в тюрьме он должен был сформировать собственную агентурную группу, а после выхода на свободу - дистанционно связаться со своим куратором из фсб для уточнения задач и сроков их выполнения.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту-узнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним

СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.