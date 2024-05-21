На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  50007 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  51414 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  87764 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  96880 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102433 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  179216 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131212 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198641 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183041 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191530 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  401540 просмотра

На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

57-летний экс-мэр Балаклеи согласился сотрудничать с российскими оккупантами во время временной оккупации города и передал им населенный пункт, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в государственной измене.

Война •   •  6320 просмотра
На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется силами обороны Украины, при этом интенсивные боевые действия сосредоточены в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, где противник предпринял 23 безуспешные попытки прорвать линию обороны Украины.

Война •   •  6678 просмотра
Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Совет Европейского Союза одобрил использование чистой сверхприбыли от обездвиженных российских активов для поддержки самообороны и восстановления Украины, при этом 90% будет направлено в Европейский фонд мира на военную помощь, а 10% - на программы ЕС по развитию оборонной промышленности и восстановлению Украины.

Экономика •   •  7871 просмотра
ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Существует реальная угроза протечки в тоннеле метро на Почтовой площади или смещения Владимирской горки в Киеве из-за повышения уровня грунтовых вод и нестабильного состояния подземного котлована, содержащего исторические артефакты.

Общество •   •  8711 просмотра
Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Президент рассказал о событиях на Харьковском направлении. По его словам украинским защитникам удается контролировать ситуацию и прогнозировать намерения врага.

Война •   •  7896 просмотра
Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 миллиардов евро из арестованных российских активов должны стать доступными для Украины до июля, по словам министра иностранных дел Бельгии.

Война •   •  15151 просмотра
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупционные правонарушения у 8 из 541 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которых оно проверило до сих пор.

Криминал и ЧП •   •  10974 просмотра
НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы, сообщает британская разведка.

Война •   •  12858 просмотра
Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.

Война •   •  13818 просмотра
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.

Война •   •  15763 просмотра
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16