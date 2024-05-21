На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

Правоохранители передали в суд дело в отношении 57-летнего экс городского головы Балаклеи, который согласился на сотрудничество с рф во время временной оккупации города. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, с первых дней оккупации г. Балаклея действующий на тот момент городской голова добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и фактически сдал им населенный пункт.

Он также добавил, что" сегодня полностью Украина уже ничего не дает "и предложил жителям брать" гуманитарную помощь " от российских военных.

Харків Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего экс-чиновника по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Обвиняемого будут судить заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области - заявили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас мужчина скрывается от правосудия на территории рф, поэтому он объявлен в розыск. за госизмену фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

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Дополнение

В ведомстве рассказали, что в марте 2022 года вместе с представителями вооруженных сил рф чиновник провел совещание руководства Балаклейского городского совета, во время которого агитировал к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к государству-агрессору в целом.

Кроме того, предатель провел собрание общины, на котором сообщил жителям, что принял решение оставаться в городе, "хотя была возможность поехать на Западную Украину, куда-то еще".

Напомним

Двум агентам российской фсб, готовившим прицельные ракетно-бомбовые удары по местам дислокации Сил обороны, в частности ГУР, на территории Харьковской области, суд назначил по 15 лет тюрьмы.