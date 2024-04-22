Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница
Киев • УНН
Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.
Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб на правобережной Херсонщине. В результате спецоперации разоблачены 4-х участников вражеской группы, которые корректировали ракетно-пушечные удары по региону. Двое из них задержаны "на горячем" во время выполнения вражеского задания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что задержанными оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.
По данным следствия, по их "наводке" рашисты обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции. Кроме того они готовились к новым воздушным атакам на Херсонщину,
Для корректировки ударов фигуранты под видом прогулок обходили улицы города, где скрыто фиксировали места базирования Сил обороны. Еще одной задачей российской агентуры был сбор разведданных о последствиях вражеских "прилетов" по областному центру.
Экс-депутат-предатель "обобщал" полученные сведения и мессенджером передавал резиденту (старшему) агентурной группы. Им оказался его местный знакомый, который во время оккупации региона пошел на сотрудничество с фсб. Накануне освобождения областного центра он сбежал в Россию, где продолжил сотрудничество с оккупантами.
В ходе расследования Служба безопасности также установила личность и задокументировала четвертого участника российской агентуры, который находится на временно оккупированной территории Украины.
Сейчас всем четырем агентам рф сообщено о подозрении.
Задержанный экс-депутат, у которого изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, получил подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Двум фигурантам, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины и в РФ, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В Харьковской области украинские правоохранители обезвредили российскую агентурную группу, которая пыталась вывезти в Россию секретную документацию с местного стратегического завода. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения
В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый
Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот
Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram
Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI
Популярные
Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница
Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения
В результате ночного удара рф по Донецкой области травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное заведение.
В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко
Оккупационные войска усиливают свое присутствие в районе временно оккупированного Мариуполя, стягивают инженерные подразделения, военную технику, прокладывают кабели связи.
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый
Утром россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 63-летнего мужчину и повредив частные дома, некоторые из которых загорелись.
Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот
Укрзализныця возглавила рейтинг крупнейших работодателей в Украине с 187 620 работниками, за ней следует АТБ-МАРКЕТ с 44 000 работниками и Укрпочта с 34 700 работниками.
Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора
Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве одного полицейского, покушении на убийство другого и дезертирстве с оружием в условиях военного положения в Винницкой области.
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram
Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы регистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram приобрел статус средства массовой информации.
Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве
ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области.
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI
В 2023 году мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2 443 млрд, причем США, Китай и Россия были крупнейшими расхододателями, что обусловлено агрессией РФ против Украины и другими вооруженными конфликтами во всем мире.