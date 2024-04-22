Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб на правобережной Херсонщине. В результате спецоперации разоблачены 4-х участников вражеской группы, которые корректировали ракетно-пушечные удары по региону. Двое из них задержаны "на горячем" во время выполнения вражеского задания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что задержанными оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.

По данным следствия, по их "наводке" рашисты обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции. Кроме того они готовились к новым воздушным атакам на Херсонщину, - говорится в сообщении.

Для корректировки ударов фигуранты под видом прогулок обходили улицы города, где скрыто фиксировали места базирования Сил обороны. Еще одной задачей российской агентуры был сбор разведданных о последствиях вражеских "прилетов" по областному центру.

Экс-депутат-предатель "обобщал" полученные сведения и мессенджером передавал резиденту (старшему) агентурной группы. Им оказался его местный знакомый, который во время оккупации региона пошел на сотрудничество с фсб. Накануне освобождения областного центра он сбежал в Россию, где продолжил сотрудничество с оккупантами.

В ходе расследования Служба безопасности также установила личность и задокументировала четвертого участника российской агентуры, который находится на временно оккупированной территории Украины.

Сейчас всем четырем агентам рф сообщено о подозрении.

Задержанный экс-депутат, у которого изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, получил подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины и в РФ, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Харьковской области украинские правоохранители обезвредили российскую агентурную группу, которая пыталась вывезти в Россию секретную документацию с местного стратегического завода. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.