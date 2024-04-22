ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 07:26  •  5704 просмотра

Read in English

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб на правобережной Херсонщине. В результате спецоперации разоблачены 4-х участников вражеской группы, которые корректировали ракетно-пушечные удары по региону. Двое из них задержаны "на горячем" во время выполнения вражеского задания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что задержанными оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.

По данным следствия, по их "наводке" рашисты обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции. Кроме того они готовились к новым воздушным атакам на Херсонщину,

- говорится в сообщении.

Для корректировки ударов фигуранты под видом прогулок обходили улицы города, где скрыто фиксировали места базирования Сил обороны. Еще одной задачей российской агентуры был сбор разведданных о последствиях вражеских "прилетов" по областному центру.

Экс-депутат-предатель "обобщал" полученные сведения и мессенджером передавал резиденту (старшему) агентурной группы. Им оказался его местный знакомый, который во время оккупации региона пошел на сотрудничество с фсб. Накануне освобождения областного центра он сбежал в Россию, где продолжил сотрудничество с оккупантами.

В ходе расследования Служба безопасности также установила личность и задокументировала четвертого участника российской агентуры, который находится на временно оккупированной территории Украины.

Сейчас всем четырем агентам рф сообщено о подозрении.

Задержанный экс-депутат, у которого изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, получил подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины и в РФ, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Харьковской области украинские правоохранители обезвредили российскую агентурную группу, которая пыталась вывезти в Россию секретную документацию с местного стратегического завода. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
khersonХерсон
kharkivХарьков
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  125642 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  200466 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  314713 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  169459 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129870 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101397 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102933 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207499 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237322 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233419 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

  •  5704 просмотра
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

  •  5483 просмотра
В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

  •  6281 просмотра
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

  •  6268 просмотра
Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

  •  5765 просмотра
Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

  •  5643 просмотра
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

  •  5822 просмотра
Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

  •  7188 просмотра
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

  •  3649 просмотра
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

  •  9862 просмотра

Популярные

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

  •  100757 просмотра
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

  •  105432 просмотра
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

  •  80935 просмотра
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

  •  111916 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

  •  103975 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  314713 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  255000 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  303577 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  342233 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  445172 просмотра

Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.

Война •   •  5704 просмотра
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

В результате ночного удара рф по Донецкой области травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное заведение.

Общество •   •  5483 просмотра
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

Оккупационные войска усиливают свое присутствие в районе временно оккупированного Мариуполя, стягивают инженерные подразделения, военную технику, прокладывают кабели связи.

Война •   •  6281 просмотра
В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

Утром россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 63-летнего мужчину и повредив частные дома, некоторые из которых загорелись.

Война •   •  6268 просмотра
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый

Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Укрзализныця возглавила рейтинг крупнейших работодателей в Украине с 187 620 работниками, за ней следует АТБ-МАРКЕТ с 44 000 работниками и Укрпочта с 34 700 работниками.

Экономика •   •  5765 просмотра
Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве одного полицейского, покушении на убийство другого и дезертирстве с оружием в условиях военного положения в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  5643 просмотра
Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора

Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы регистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram приобрел статус средства массовой информации.

Общество •   •  5822 просмотра
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области.

Война •   •  7188 просмотра
Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.

Новости Бизнеса •   •  3649 просмотра
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

В 2023 году мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2 443 млрд, причем США, Китай и Россия были крупнейшими расхододателями, что обусловлено агрессией РФ против Украины и другими вооруженными конфликтами во всем мире.

Война •   •  9862 просмотра
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI