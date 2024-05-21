На Харківщині судитимуть ексмера Балаклії, який "здав" місто окупантам: йому загрожує довічне
Київ • УНН
57-річний екс-мер Балаклії погодився співпрацювати з російськими окупантами під час тимчасової окупації міста і передав їм населений пункт, у зв'язку з чим йому були пред'явлені звинувачення в державній зраді.
Правоохоронці передали до суду справу щодо 57-річного ексміського голови Балаклії, який погодився на співпрацю з рф під час тимчасової окупації міста. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, з перших днів окупації м. Балаклія діючий на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт.
Він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував мешканцям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових.
🖌️Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного ексчиновника за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області
Зазначається, що наразі чоловік переховується від правосуддя на території рф, тож його оголошено у розшук. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.
Наводили російські ракети на Херсон: затримано ексдепутата-зрадника та його спільницю22.04.24, 10:26 • 16868 переглядiв
Доповнення
У відомстві розповіли, що у березні 2022 року разом з представниками збройних сил рф посадовець провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до держави-агресора в цілому.
Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще".
Нагадаємо
Двом агентам російської фсб, які готували прицільні ракетно-бомбові удари по місцях дислокації Сил оборони, зокрема ГУР, на території Харківської області, суд призначив по 15 років тюрми.