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Готував захоплення Вовчанська на Харківщині: затримано інформатора російського гру

Готував захоплення Вовчанська на Харківщині: затримано інформатора російського гру

Київ • УНН

 • 16715 перегляди

СБУ затримала інформатора російського гру, який збирав розвіддані про розташування українських артилерійських підрозділів під Вовчанськом в Харківській області, щоб допомогти російським військам захопити місто.

Служба безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки рф отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі Харківщини, затримавши інформатора гру. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора – місцевого підприємця.

Під виглядом розв'язання комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

Також фігурант "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов. Надалі зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів,

- йдеться у повідомленні.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його. Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

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На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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