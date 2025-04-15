Сухопутні війська України

СБУ затримала "подвійного" агента рф, який працював на фсб та гру. Він готував теракти проти командирів ЗСУ на Яворівському полігоні, за що йому загрожує довічне.
Франція ініціює створення "сил запевнення" для підтримки України, які будуть розміщені в стратегічних районах. Не всі країни виявили бажання приєднатися до ініціативи.
Двоє розшукуваних чоловіків напали на офіцера ТЦК у Хмельницькому, завдавши йому тілесних ушкоджень. Нападників затримано, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Міноборони запускає проект "Лінія Дронів" для п'яти елітних полків і бригад. Проект дозволить створювати зону ураження до 15 км та забезпечить постійний повітряний супровід піхоти.
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь". За рішенням президента він повинен координувати безпекову допомогу Україні у Вісбадені.
Національна поліція оголосила в розшук більше 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків з початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронці залучають слідчих та оперативні групи для пошуку осіб, які уникають мобілізації.
Міноборони підготувало законопроєкт про чіткі терміни служби військових, але його подання відкладено. Причина - відсутність достатніх резервів для заміни бійців на фронті.
Сухопутні війська роз'яснили порядок бронювання військовозобов'язаних та причини можливої мобілізації. Нагадали, що бронювання, оформлене не через "Дію", потребує додаткового повідомлення ТЦК.
Заступниця міністра оборони заявила про незаконність вимагання паперового військового квитка при наявності електронного в "Резерв+". Електронний документ з QR-кодом прирівняний до паперового постановою Кабміну.
Під час перевірки документів на Київщині пасажир авто вдарив працівника "Муніципальної варти" та намагався втекти. У відповідь представник варти застосував травматичну зброю, втікач зник.
У територіальних центрах комплектування працює 36 тисяч людей із 48 тисяч штатних посад. 18,5 тисяч працівників мають статус обмежено придатних, багато з них набули цей статус на фронті.
Командування Сухопутних військ застерігає від поширення неправдивої інформації про мобілізацію. За фейки та маніпуляції можуть відкрити кримінальні справи проти блогерів та ЗМІ.
У Луцьку запрацював центр рекрутингу, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду в армії. Доступно понад 10 000 вакансій, включаючи юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА та інших фахівців.
На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.
Міноборони повідомило про 804 звернення до центрів рекрутингу армії за минулий тиждень. Загалом 20 954 громадян звернулися до центрів, з яких 5 230 стали кандидатами до Сил оборони.
На Лиманському напрямку українські військові несуть втрати в техніці та особовому складі. Ворог проводить постійні обстріли та штурмові дії, використовуючи піхотні групи, артилерію та дрони.
На Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Ворог намагається прорвати оборону українських військ, але захисники стійко тримають позиції та завдають значних втрат окупантам.
20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.
Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ повідомив про пріоритетні частини для комплектування добровольцями. Це підрозділи Сухопутних військ, ДШВ, морської піхоти та Сил безпілотних систем.
За два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Додаток дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати Армія ID та проходити опитування.
У Тернополі відкрився новий центр рекрутингу української армії, 40-й в країні. Центр пропонує інформацію про службу та допомогу у виборі посади в Силах оборони, без роздачі повісток.
Українські військові утримують напрямок фронту Часово Ярівський, не даючи росіянам здобутків. Ворог продовжує інтенсивні атаки, шукаючи слабкі місця в обороні України.
Командувач Сухопутних військ повідомив про значні втрати ворога за 22-29 вересня. Серед знищеної техніки - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистеми, 558 БпЛА та інше озброєння.
Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян. Рішення ухвалили для зниження суспільної напруги, але деталі не розголошуються з міркувань безпеки.
Призов чоловіків 18-25 років з обмеженою придатністю до військової служби припинено. Тепер їх можна призвати лише за письмовою згодою, згідно з директивою Командування Сухопутних Військ.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про директиву Командування Сухопутних Військ щодо заборони мобілізації обмежено придатних до 25 років. Текст директиви не публікується, оскільки має гриф.
Офіцер бригади "Рубіж" повідомив про активне застосування росіянами важкої броньованої техніки на Донбасі. Це пов'язано з наближенням дощового сезону, який ускладнить пересування техніки по місцевості.
У Вовчанську російські окупанти здійснили перегрупування штурмових груп. Від початку доби триває 4 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про успішне виконання завдань на Курському напрямку і поповнення обмінного фонду для повернення українських військових з полону. Тим часом ISW підтверджує подальше просування українських сил у курській області, а російські «воєнкори» заявляють про нібито знищення третього мосту через річку Сейм в курській області.
російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Торецька за підтримки 12 одиниць бронетехніки. Українські військові відбили атаку, знищивши 10 одиниць техніки та 68 окупантів.