Сухопутні війська України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19379 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133922 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125238 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126685 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125203 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127819 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192352 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115344 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні: затримано "подвійного" агента рф

СБУ затримала "подвійного" агента рф, який працював на фсб та гру. Він готував теракти проти командирів ЗСУ на Яворівському полігоні, за що йому загрожує довічне.

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Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Франція ініціює створення "сил запевнення" для підтримки України, які будуть розміщені в стратегічних районах. Не всі країни виявили бажання приєднатися до ініціативи.

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У Хмельницькому двоє чоловіків напали на військового ТЦК під час перевірки документів: їх затримали

Двоє розшукуваних чоловіків напали на офіцера ТЦК у Хмельницькому, завдавши йому тілесних ушкоджень. Нападників затримано, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Суспільство • 10 березня, 11:25 • 18119 перегляди

В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками "Лінія Дронів"- Умєров

Міноборони запускає проект "Лінія Дронів" для п'яти елітних полків і бригад. Проект дозволить створювати зону ураження до 15 км та забезпечить постійний повітряний супровід піхоти.

Війна • 9 лютого, 18:26 • 36726 перегляди

Координуватиме західну допомогу: командувач військ ОК "Південь" йде з посади

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь". За рішенням президента він повинен координувати безпекову допомогу Україні у Вісбадені.

Війна • 4 лютого, 08:00 • 114220 перегляди

Понад 500 тисяч військовозобов’язаних в Україні подано в розшук за час повномасштабного вторгнення

Національна поліція оголосила в розшук більше 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків з початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронці залучають слідчих та оперативні групи для пошуку осіб, які уникають мобілізації.

Суспільство • 9 січня, 12:46 • 26389 перегляди

Подання законопроєкту про терміни служби військових відкладено через необхідність підготовки резервів - Міноборони

Міноборони підготувало законопроєкт про чіткі терміни служби військових, але його подання відкладено. Причина - відсутність достатніх резервів для заміни бійців на фронті.

Війна • 20 грудня, 12:45 • 18660 перегляди

В Сухопутних військах відреагували на інформацію про нібито мобілізацію заброньованих

Сухопутні війська роз'яснили порядок бронювання військовозобов'язаних та причини можливої мобілізації. Нагадали, що бронювання, оформлене не через "Дію", потребує додаткового повідомлення ТЦК.

Суспільство • 19 грудня, 11:16 • 15628 перегляди

Витребування паперового військового квитка, якщо він є в “Резерв+”, є порушенням діючого законодавства - Міноборони

Заступниця міністра оборони заявила про незаконність вимагання паперового військового квитка при наявності електронного в "Резерв+". Електронний документ з QR-кодом прирівняний до паперового постановою Кабміну.

Суспільство • 18 листопада, 14:39 • 17108 перегляди

Стрілянина на Київщині під час перевірки військово-облікових документів: чому представник "Муніципальної варти" відкрив вогонь

Під час перевірки документів на Київщині пасажир авто вдарив працівника "Муніципальної варти" та намагався втекти. У відповідь представник варти застосував травматичну зброю, втікач зник.

Кримінал та НП • 15 листопада, 18:43 • 28704 перегляди

В ТЦК працює понад 18 тис. обмежено придатних людей – Міноборони

У територіальних центрах комплектування працює 36 тисяч людей із 48 тисяч штатних посад. 18,5 тисяч працівників мають статус обмежено придатних, багато з них набули цей статус на фронті.

Суспільство • 14 листопада, 16:16 • 35377 перегляди

Блогерам та ЗМІ загрожують кримінальні справи за поширення фейків щодо мобілізації: що треба знати

Командування Сухопутних військ застерігає від поширення неправдивої інформації про мобілізацію. За фейки та маніпуляції можуть відкрити кримінальні справи проти блогерів та ЗМІ.

Війна • 19 жовтня, 14:12 • 27003 перегляди

На Волині відкрили перший центр рекрутингу 

У Луцьку запрацював центр рекрутингу, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду в армії. Доступно понад 10 000 вакансій, включаючи юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА та інших фахівців.

Суспільство • 17 жовтня, 14:50 • 16047 перегляди

Здобули майже 200 медалей: українські ветерани взяли першість на міжнародних змаганнях Strong Spirit's Games

На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.

Спорт • 16 жовтня, 17:16 • 18290 перегляди

За тиждень до центрів рекрутингу звернулось понад 800 українців - Міноборони

Міноборони повідомило про 804 звернення до центрів рекрутингу армії за минулий тиждень. Загалом 20 954 громадян звернулися до центрів, з яких 5 230 стали кандидатами до Сил оборони.

Суспільство • 14 жовтня, 11:40 • 12980 перегляди

На Лиманському напряму Сили оборони несуть втрати, обстановка складна - командир батальйону

На Лиманському напрямку українські військові несуть втрати в техніці та особовому складі. Ворог проводить постійні обстріли та штурмові дії, використовуючи піхотні групи, артилерію та дрони.

Війна • 11 жовтня, 07:19 • 11797 перегляди

Кількість боїв на фронті зросла до 90. На Покровському напрямку ворог намагається витіснити ЗСУ із позицій поблизу 6 населених пунктів

На Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Ворог намагається прорвати оборону українських військ, але захисники стійко тримають позиції та завдають значних втрат окупантам.

Війна • 10 жовтня, 14:06 • 17923 перегляди

Понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу армії

20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.

Суспільство • 7 жовтня, 17:45 • 29910 перегляди

Понад 130 військових частин ЗСУ вже можуть набирати добровольців без звернень до ТЦК

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ повідомив про пріоритетні частини для комплектування добровольцями. Це підрозділи Сухопутних військ, ДШВ, морської піхоти та Сил безпілотних систем.

Суспільство • 7 жовтня, 14:09 • 16123 перегляди

300 тисяч військових користуються застосунком "Армія+" - Міноборони

За два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Додаток дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати Армія ID та проходити опитування.

Суспільство • 4 жовтня, 09:29 • 12817 перегляди

У Тернополі відкрився вже 40-й в Україні центр рекрутингу української армії - Міноборони

У Тернополі відкрився новий центр рекрутингу української армії, 40-й в країні. Центр пропонує інформацію про службу та допомогу у виборі посади в Силах оборони, без роздачі повісток.

Суспільство • 30 вересня, 15:30 • 16063 перегляди

Сили оборони контролюють напрямок фронту Часово Ярівський

Українські військові утримують напрямок фронту Часово Ярівський, не даючи росіянам здобутків. Ворог продовжує інтенсивні атаки, шукаючи слабкі місця в обороні України.

Війна • 30 вересня, 07:22 • 19864 перегляди

Українські військові за тиждень знищили майже 10 тис. загарбників

Командувач Сухопутних військ повідомив про значні втрати ворога за 22-29 вересня. Серед знищеної техніки - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистеми, 558 БпЛА та інше озброєння.

Війна • 29 вересня, 12:02 • 22051 перегляди

Командування Сухопутних військ уточнило правила мобілізації деяких категорій українців

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян. Рішення ухвалили для зниження суспільної напруги, але деталі не розголошуються з міркувань безпеки.

Суспільство • 25 вересня, 09:13 • 15894 перегляди

В Україні припинили мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які мали статус обмежено придатних - нардеп

Призов чоловіків 18-25 років з обмеженою придатністю до військової служби припинено. Тепер їх можна призвати лише за письмовою згодою, згідно з директивою Командування Сухопутних Військ.

Війна • 23 вересня, 13:25 • 16454 перегляди

Обмежено придатних до 25 років не мобілізовуватимуть, є директива - нардеп

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про директиву Командування Сухопутних Військ щодо заборони мобілізації обмежено придатних до 25 років. Текст директиви не публікується, оскільки має гриф.

Війна • 20 вересня, 09:35 • 14784 перегляди

На Донбасі ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ із застосуванням важкої техніки – офіцер

Офіцер бригади "Рубіж" повідомив про активне застосування росіянами важкої броньованої техніки на Донбасі. Це пов'язано з наближенням дощового сезону, який ускладнить пересування техніки по місцевості.

Війна • 19 вересня, 04:10 • 17675 перегляди

Окупанти перегрупувалися у Вовчанську - ОТУ "Харків"

У Вовчанську російські окупанти здійснили перегрупування штурмових груп. Від початку доби триває 4 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Війна • 19 серпня, 08:59 • 26043 перегляди

Поповнення обмінного фонду, звіт ISW та мінуснуті мости: ситуація у курській області рф

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про успішне виконання завдань на Курському напрямку і поповнення обмінного фонду для повернення українських військових з полону. Тим часом ISW підтверджує подальше просування українських сил у курській області, а російські «воєнкори» заявляють про нібито знищення третього мосту через річку Сейм в курській області.

Війна • 19 серпня, 08:38 • 23633 перегляди

За підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки: росіяни намагалися просунутися у бік Торецька

російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Торецька за підтримки 12 одиниць бронетехніки. Українські військові відбили атаку, знищивши 10 одиниць техніки та 68 окупантів.

Війна • 18 серпня, 09:56 • 78770 перегляди