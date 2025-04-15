Сухопутні війська України

В Україні припинили мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які мали статус обмежено придатних - нардеп

Призов чоловіків 18-25 років з обмеженою придатністю до військової служби припинено. Тепер їх можна призвати лише за письмовою згодою, згідно з директивою Командування Сухопутних Військ.