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Стрілянина в інструкторів на полігоні: у Сухопутних військах відреагували

Київ • УНН

 • 602 перегляди

На тренувальному полігоні ЗСУ курсант здійснив постріли у бік інструкторів, внаслідок чого двоє військових загинули. Військова служба правопорядку та Нацполіція розслідують обставини трагедії, підозрюваний затриманий.

Стрілянина в інструкторів на полігоні: у Сухопутних військах відреагували

Військова служба правопорядку ЗСУ залучена до розслідування обставин події на тренувальному полігоні, де курсант вистрелив у бік інструкторів, у результаті чого двоє військових загинули, вживаються всі необхідні заходи для з’ясування причин і обставин трагедії, а також для запобігання подібному у майбутньому, повідомило у четвер оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ в офіційній заяві у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ під час виконання вправ з бойової стрільби курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям", - підтвердили в ОК "Північ".

За фактом вчинення кримінального правопорушення Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Підозрюваний перебуває під вартою.

Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали17.07.25, 12:17 • 30458 переглядiв

"Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства. Військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події", - повідомили в ОК "Північ" і висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців.

"Командування Сухопутних військ ЗСУ вживає всіх необхідних заходів для з’ясування причин і обставин трагедії, а також для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - наголосили в ОК "Північ".

Доповнення

Раніше повідомлялося, на полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Чернігівській області курсант відкрив вогонь по військових інструкторах - загинули двоє сержантів. Поліція затримала стрілка та відкрила провадження за статтею "умисне вбивство".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Сухопутні війська Збройних сил України
Чернігівська область
Збройні сили України
Tesla
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