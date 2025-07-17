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Стрельба по инструкторам на полигоне: в Сухопутных войсках отреагировали

Киев • УНН

 • 498 просмотра

На тренировочном полигоне ВСУ курсант произвел выстрелы в сторону инструкторов, в результате чего двое военных погибли. Военная служба правопорядка и Нацполиция расследуют обстоятельства трагедии, подозреваемый задержан.

Стрельба по инструкторам на полигоне: в Сухопутных войсках отреагировали

Военная служба правопорядка ВСУ привлечена к расследованию обстоятельств происшествия на тренировочном полигоне, где курсант выстрелил в сторону инструкторов, в результате чего двое военных погибли, принимаются все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также для предотвращения подобного в будущем, сообщило в четверг оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ в официальном заявлении в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ во время выполнения упражнений по боевой стрельбе курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - подтвердили в ОК "Север".

По факту совершения уголовного правонарушения Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемый находится под стражей.

Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали17.07.25, 12:17 • 29456 просмотров

"Командование воинской части, где произошел инцидент, всячески способствует проведению следствия. Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины также привлечена к обеспечению надлежащего расследования обстоятельств происшествия", - сообщили в ОК "Север" и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

"Командование Сухопутных войск ВСУ принимает все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - подчеркнули в ОК "Север".

Дополнение

Ранее сообщалось, на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области курсант открыл огонь по военным инструкторам - погибли двое сержантов. Полиция задержала стрелка и открыла производство по статье "умышленное убийство".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украинские сухопутные войска
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
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