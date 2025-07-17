Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали
Киев • УНН
На полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области курсант открыл огонь по военным инструкторам, в результате чего двое сержантов погибли. Полиция задержала стрелка и открыла производство по статье "умышленное убийство".
На полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области курсант открыл огонь по военным инструкторам - погибли двое сержантов. Полиция задержала стрелка и открыла производство по статье "умышленное убийство". Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
В соцсетях появилось сообщение о том, что на одном из полигонов Черниговской области один из сержантов открыл огонь по сержантам, двое погибли. Судя по предварительной информации, речь идет об общевойсковом Гончаровском полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области.
Как сообщают очевидцы, в результате выстрелов сержанты получили многочисленные проникающие огнестрельные ранения и погибли на месте. По словам очевидцев, курсант произвел контрольные выстрелы в голову каждому из них. Третий военнослужащий также был обстрелян, однако все четыре пули, как указано, попали в бронежилет, что спасло ему жизнь. Он не получил телесных повреждений.
Сообщается, что инцидент якобы произошел в момент, когда военнослужащие выходили на огневой рубеж двойками. Курсант внезапно развернулся и открыл огонь в спину своим инструкторам.
В полиции сообщили, что сейчас задержали стрелка.
Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли. Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".
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