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Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали

Киев • УНН

 • 16806 просмотра

На полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области курсант открыл огонь по военным инструкторам, в результате чего двое сержантов погибли. Полиция задержала стрелка и открыла производство по статье "умышленное убийство".

Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали

На полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области курсант открыл огонь по военным инструкторам - погибли двое сержантов. Полиция задержала стрелка и открыла производство по статье "умышленное убийство". Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

В соцсетях появилось сообщение о том, что на одном из полигонов Черниговской области один из сержантов открыл огонь по сержантам, двое погибли. Судя по предварительной информации, речь идет об общевойсковом Гончаровском полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области.

Как сообщают очевидцы, в результате выстрелов сержанты получили многочисленные проникающие огнестрельные ранения и погибли на месте. По словам очевидцев, курсант произвел контрольные выстрелы в голову каждому из них. Третий военнослужащий также был обстрелян, однако все четыре пули, как указано, попали в бронежилет, что спасло ему жизнь. Он не получил телесных повреждений.

Сообщается, что инцидент якобы произошел в момент, когда военнослужащие выходили на огневой рубеж двойками. Курсант внезапно развернулся и открыл огонь в спину своим инструкторам.

В полиции сообщили, что сейчас задержали стрелка.

Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли. Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

- сообщили правоохранители.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

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Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черниговская область
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