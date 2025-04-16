Застрелив военного, совершал диверсии и готовил убийство главы Харьковской ОВА: суд назначил к рассмотрению дело

Суд в Харькове назначил к рассмотрению дело мужчины, подозреваемого в убийстве украинского военного, покушениях на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и главу Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, судьи назначили дело мужчины, подозреваемого в убийстве украинского военного, покушениях на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и главу Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, к рассмотрению.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что уроженец Евпатории, завербованный фсб, предстанет перед судом за госизмену, убийство военного и подготовку покушений на руководителей Харьковщины. Ему грозит пожизненное заключение.