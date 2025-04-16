Застрелив военного, совершал диверсии и готовил убийство главы Харьковской ОВА: суд назначил к рассмотрению дело
Киев • УНН
В Харькове будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве военного, покушении на Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко. Ему грозит пожизненное заключение.
Суд в Харькове назначил к рассмотрению дело мужчины, подозреваемого в убийстве украинского военного, покушениях на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и главу Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.
Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Детали
Как сообщили в прокуратуре, судьи назначили дело мужчины, подозреваемого в убийстве украинского военного, покушениях на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и главу Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, к рассмотрению.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что уроженец Евпатории, завербованный фсб, предстанет перед судом за госизмену, убийство военного и подготовку покушений на руководителей Харьковщины. Ему грозит пожизненное заключение.