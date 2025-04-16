Застрелив військового, вчиняв диверсії і готував вбивство голови Харківської ОВА: суд призначив до розгляду справу

Суд в Харкові призначив до розгляду справу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового, замахах на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та очільника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Деталі

Як повідомили в прокуратурі, судді призначили справу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового, замахах на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та очільника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, до розгляду.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що уродженець Євпаторії, завербований фсб, постане перед судом за держзраду, вбивство військового та підготовку замахів на керівників Харківщини. Йому загрожує довічне ув'язнення.