Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали

На полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Чернігівській області курсант відкрив вогонь по військових інструкторах - загинули двоє сержантів. Поліція затримала стрілка та відкрила провадження за статтею "умисне вбивство". Про це пише УНН із посиланням на Національну поліцію.

У соцмережах з'явилося повідомлення про те, що на одному з полігонів Чернігівської області один з сержантів відкрив вогонь по сержантах, двоє загинули. Судячи із попередньої інформації, ідеться про загальновійськовий Гончарівський полігон Сухопутних військ ЗСУ в Чернігівській області.

Як повідомляють очевидці, у результаті пострілів сержанти отримали численні проникаючі вогнепальні поранення й загинули на місці. За словами очевидців, курсант здійснив контрольні постріли в голову кожному з них. Третій військовослужбовець також був обстріляний, однак усі чотири кулі, як вказано, влучили в бронежилет, що врятувало йому життя. Він не отримав тілесних ушкоджень.

Повідомляється, що інцидент начебто стався в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж двійками. Курсант раптово розвернувся і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам.

У поліції повідомили, що наразі затримала стрілка.

Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України