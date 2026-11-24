Photograph: Parastoo Ahmadi/Youtube

Иранская певица и четверо членов её продюсерской команды получили по 74 удара плетью после того, как их осудили за «нарушение общественной нравственности путём производства и публикации непристойного и аморального контента в Интернете», передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Парасту Ахмади и ещё четырём людям также запретили на два года заниматься художественной и музыкальной деятельностью и путешествовать, цитирует веб-сайт Emtedad заявление адвоката Мостафы Нили.

Дело последовало за публикацией ‌видео на YouTube ‌в декабре 2024 года, на котором показано, как Ахмади выступает без обязательного хиджаба вместе с ‌музыкантами-мужчинами в Куме, к югу от столицы Тегерана, сообщила норвежская правозащитная группа Hengaw.

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Западные правительства и правозащитные группы критикуют порку как пытку и нарушение международного права. Иран отвергает обвинения в нарушении прав человека, заявляя, что западные страны должны сосредоточиться на собственных проблемах с правами человека.

Правила, требующие от женщин носить хиджаб, были одной из горячих тем во время протестов в 2022 году после ⁠смерти под стражей курдской иранской женщины Махсы Амини, ​которая была ​арестована за якобы нарушение ​дресс-кода.

Правила всё чаще нарушаются на улицах Тегерана и за его пределами, а соблюдение правил также стало более выборочным.