В Иране известного режиссера приговорили к восьми годам заключения

Иранского режиссера Мохаммада Расулофа, победителя Берлинского кинофестиваля, приговорили к восьми годам лишения свободы, порке, штрафу и конфискации имущества. Об этом сообщил его адвокат Бабак Пакния в социальной сети Х, передает УНН.

Детали

Отмечается, что фильм режиссера "Семена священного инжира" был отобран для участия в Каннском фестивале.

Причиной вынесения приговора стали публичные заявления и создание художественных и документальных фильмов, которые, по мнению суда, преступны в отношении безопасности Ирана.

Ранее адвокат сообщил, что съемочную группу, актеров и самого режиссера вызвали на допрос и запретили покидать страну. Их обвинили в проведении съемок без соответствующих лицензий и в неправильном ношении хиджаба актрисами.

Дополнение

Этот приговор стал самым строгим из всех ранее вынесенных в отношении режиссера. Впервые его арестовали в 2010 году за съемку без разрешения. Изначально ему было назначено шесть лет заключения, но позже срок был сокращен до одного года.

В 2017 году после возвращения из-за границы ему запретили покидать страну. Расулоф также был взят под стражу с 2022 по 2023 год за комментарии, осуждающие правительство, но был освобожден досрочно из-за проблем со здоровьем.

Контекст

Мохаммад Расулоф - лауреат и номинант множества кинонаград. В 2020 году он получил "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за свою работу "Зла не существует".

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