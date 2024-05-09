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В Ірані відомого режисера засудили до восьми років ув'язнення

В Ірані відомого режисера засудили до восьми років ув'язнення

Київ • УНН

 • 23730 перегляди

Іранський режисер Мохаммад Расулоф, лауреат Берлінського кінофестивалю, засуджений до 8 років ув'язнення, биття батогом, штрафу і конфіскації майна за фільми і висловлювання, визнані злочинними проти безпеки Ірану.

Іранського режисера Мохаммада Расулофа, переможця Берлінського кінофестивалю, засудили до восьми років позбавлення волі, порки, штрафу та конфіскації майна. Про це повідомив його адвокат Бабак Пакнія у соціальній мережі Х, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що фільм режисера "Насіння священного інжиру" було відібрано для участі у Канському фестивалі.

Причиною винесення вироку стали публічні заяви та створення художніх та документальних фільмів, які, на думку суду, злочинні щодо безпеки Ірану.

Раніше адвокат повідомив, що знімальну групу, акторів та самого режисера викликали на допит та заборонили залишати країну. Їх звинуватили у проведенні зйомок без відповідних ліцензій та у неправильному носінні хіджабу актрисами.

Доповнення

Цей вирок став найсуворішим із усіх раніше винесених щодо режисера. Вперше його заарештували 2010 року за зйомку без дозволу. Спочатку йому було призначено шість років ув'язнення, але пізніше термін було скорочено до одного року.

2017 року після повернення з-за кордону йому заборонили залишати країну. Расулоф також був взятий під варту з 2022 по 2023 рік за коментарі, які засуджують уряд, але був звільнений достроково через проблеми зі здоров'ям.

Контекст

Мохаммад Расулоф — лауреат та номінант безлічі кінонагород. 2020 року він отримав "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю за свою роботу "Зла не існує".

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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