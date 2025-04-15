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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.

Новини Світу • 08:05 • 7948 перегляди

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X компанії xAI за 45 мільярдів доларів. Угода оцінює X у 33 мільярди доларів, що менше, ніж Маск заплатив у 2022 році.

Новини Світу • 29 березня, 00:07 • 32446 перегляди

Ілон Маск вимагає від Стіва Гаффмана з Reddit видалити критику співробітників DOGE

Ілон Маск звернувся до гендиректора Reddit з проханням видалити пости з критикою працівників DOGE. Після цього рубрика про співробітників DOGE була видалена, а сабредіт заблокований.

Технології • 28 березня, 12:48 • 24223 перегляди

Соцмережа X заблокувала акаунти опозиції в Туреччині

Соціальна мережа X Ілона Маска призупинила дію опозиційних акаунтів в Туреччині через масові заворушення. Протести почалися після арешту мера Стамбула, головного опонента Ердогана.

Новини Світу • 24 березня, 01:23 • 42087 перегляди

ЦПД РНБО про кібератаку на Х: Маск не звинуватив Україну, він сказав про українську IP-адресу

Керівник ЦПД РНБО пояснив, що Маск говорив лише про українську IP-адресу, а не про причетність України до атаки. За його словами, IP-адреси легко підмінюються, і це могли зробити росіяни.

Політика • 11 березня, 13:14 • 108093 перегляди

Ілон Маск пов'язує масштабну кібератаку на соцмережу X з IP-адресами з України

Власник X (Twitter) Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку на платформу з IP-адрес, що знаходяться в районі України. Компанія досі не впевнена у точних причинах інциденту, але платформа вже відновила роботу.

Новини Світу • 10 березня, 21:33 • 21334 перегляди

Користувачі повідомляють про збої в роботі X

Користувачі соціальної мережі X (Twitter) зіткнулися з технічними проблемами.

Суспільство • 10 березня, 10:10 • 14118 перегляди

Маска допитають під присягою у справі про купівлю Twitter

Мільярдер Ілон Маск буде допитаний під присягою 3 квітня у Вашингтоні у справі про купівлю Twitter у 2022 році. Інвестори звинувачують його у навмисному зниженні вартості акцій компанії перед придбанням за $44 млрд.

Новини Світу • 8 березня, 08:36 • 21005 перегляди

У Британії викрали та пошкодили єдиний постійний пам'ятник Паддінгтону

У місті Ньюбері вандали викрали та розбили навпіл пам'ятник ведмедика Паддінгтона, встановлений у жовтні 2024 року. Поліція затримала двох 22-річних підозрюваних та планує відновити пошкоджену скульптуру.

УНН Lite • 3 березня, 16:18 • 138979 перегляди

Маск порівняв у провокативній карикатурі війну в Україні з трамваєм

Ілон Маск опублікував карикатуру із Зеленським, порівнюючи ситуацію в Україні з трамваєм, який можна зупинити. Мільярдер натякає на відмову України від певних гарантій.

Війна • 3 березня, 05:01 • 177130 перегляди

Білий дім втрачає впевненість щодо можливості припинення війни в Україні

Адміністрація Трампа висловлює сумніви щодо здатності змусити рф та Україну припинити війну після емоційної розмови з Зеленським. Європейські чиновники намагаються врятувати ситуацію після невдалих переговорів у Білому домі.

Війна • 1 березня, 02:39 • 42174 перегляди

Каньє Вест після "роздумів" усвідомив, що він "не нацист"

Репер Каньє Вест заявив, що "не є нацистом" після серії антисемітських дописів у соцмережах. Раніше він публікував контроверсійні пости та продавав футболки зі свастикою на своєму сайті.

Новини Світу • 20 лютого, 14:50 • 125283 перегляди

Банки Волл-стріт готові позбутися $3 млрд кредитів Маска, які були видані для купівлі Twitter

Провідні банки Волл-стріт планують продати кредити на $3 млрд, видані Ілону Маску для купівлі Twitter у 2022 році. Продаж відбудеться через тиждень після успішної реалізації $5,5 млрд боргу на чолі з Morgan Stanley.

Новини Світу • 13 лютого, 09:41 • 53868 перегляди

Маск пропонує придбати OpenAI за рекордні 97,4 млрд доларів: що відбувається

Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.

Новини Світу • 11 лютого, 03:25 • 31988 перегляди

Ілон Маск повідомив, що не має наміру купувати TikTok

Під час конференції в Німеччині Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok та не має планів щодо цієї платформи. Мільярдер підкреслив, що сам не користується TikTok, а Twitter був винятком у його підході до створення компаній.

Новини Світу • 8 лютого, 22:21 • 32630 перегляди

Європа тримає двері відчиненими для демократичної і вільної білорусі - Глава МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Бербок висловила підтримку білоруській опозиції в день "виборів" лукашенка. Вона закликала звільнити політв'язнів та наголосила на відкритості ЄС для вільної білорусі.

Новини Світу • 26 січня, 22:04 • 31676 перегляди

Банки з Волл-стріт готуються продати багатомільярдні борги соцмережі Маска - WSJ

Банки планують продати більшу частину боргових активів X (колишній Twitter) за ціною 90-95 центів за долар. Продаж $3 млрд боргу є спробою мінімізувати збитки від угоди з Маском на $44 млрд.

Економіка • 25 січня, 11:21 • 49073 перегляди

SEC подала позов проти Маска через приховування купівлі акцій Twitter

SEC звинувачує Маска у шахрайстві з цінними паперами через несвоєчасне розкриття інформації про придбання 5% акцій Twitter у 2022 році. Регулятор стверджує, що це дозволило мільярдеру заощадити щонайменше 150 млн доларів.

Новини Світу • 15 січня, 06:58 • 26214 перегляди

Цукерберг хоче повернути свободу слова у Facebook та Instagram: що зміниться

Марк Цукерберг анонсував масштабні зміни в модерації контенту на платформах Meta. Компанія відмовляється від послуг фактчекерів та впроваджує систему "нотатки спільноти" для розширення свободи слова.

Політика • 7 січня, 21:45 • 40807 перегляди

Шольц назвав звинувачення щодо зустрічі з путіним "глибоко непорядними"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував заяву депутата ХДС про плановану зустріч з путіним перед виборами до Бундестагу. СДПН вимагає публічних вибачень від Родеріха Кізеветтера за поширення неправдивої інформації.

Новини Світу • 5 січня, 17:27 • 28152 перегляди

Вирішив, що не може ризикувати, перебуваючи далеко: Маск оселився в котеджі біля резиденції Трампа

Ілон Маск орендує котедж Banyan поблизу маєтку Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Найбагатша людина світу поселилася там у день виборів і намагається впливати на рішення майбутнього президента.

Новини Світу • 31 грудня, 08:44 • 25301 перегляди

"Що багато хто з нас відчуває": словник Macquarie визнав "enshittification" словом року

Словник Macquarie обрав словом 2023 року термін "enshittification", який описує погіршення якості сервісів через надмірну комерціалізацію. Термін був створений блогером Корі Доктороу у 2022 році.

Новини Світу • 26 листопада, 11:29 • 102199 перегляди

Ілон Маск підтвердив, що обмежує можливість користувачів Х ділитися зовнішніми новинами

Ілон Маск підтвердив обмеження видимості постів із зовнішніми посиланнями в соцмережі X. Алгоритм мережі навмисно знижує охоплення публікацій з гіперпосиланнями для утримання користувачів на платформі.

Новини Світу • 26 листопада, 07:35 • 15779 перегляди

Маск уникнув покарання за пропуск зустрічі з SEC через запуск ракети

Суддя відмовилася накладати санкції на Ілона Маска за пропуск зустрічі з SEC для перегляду запуску ракети SpaceX. Маск погодився відшкодувати регулятору $2923 за витрати на авіаквитки юристів.

Новини Світу • 23 листопада, 12:08 • 19765 перегляди

Плутон вперше за понад 200 років входить у Водолія: що це означає

Астрологічна подія, яка відбувається раз на два століття - Плутон увійшов у сузір'я Водолія. Астрологи прогнозують період глобальних трансформацій та нових можливостей до 2043 року.

Суспільство • 20 листопада, 07:45 • 108164 перегляди

Санду рішуче засудила масовані удари рф по Україні

Президентка Молдови засудила масштабні авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі України. РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів, ППО знищила понад 140 цілей.

Війна • 17 листопада, 10:20 • 56800 перегляди

Президент Сальвадору - перший, хто привітав Дональда Трампа

Найіб Букеле, президент Сальвадору, привітав Дональда Трампа з перемогою в Пенсільванії на президентських виборах 2024. Перемога у цьому штаті надає 19 голосів вибірників, що є ключовим для загальної перемоги.

Новини Світу • 6 листопада, 07:30 • 22807 перегляди

Truth Social обійшла X за вартістю: соцмережа Трампа коштує понад 10 мільярдів доларів

Соцмережа Truth Social, що належить Дональду Трампу, тепер оцінюється дорожче за X Ілона Маска. Акції Trump Media &amp; Technology Group зросли в 4 рази з вересня, досягнувши оцінки у $10 млрд.

Новини Світу • 30 жовтня, 17:50 • 20344 перегляди

Meta призупинила роботу акаунтів, які відстежували приватні літаки знаменитостей

Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.

Новини Світу • 22 жовтня, 10:51 • 16436 перегляди

У Латвії збирають підписи за заборону платформи "X" (колишній Twitter)

У Латвії розпочато збір підписів за обмеження або заборону діяльності платформи "X". Ініціатор закликає оцінити відповідність платформи інтересам Латвії та стати прикладом для ЄС у боротьбі з дезінформацією.

Новини Світу • 13 жовтня, 20:07 • 29501 перегляди