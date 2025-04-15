Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
Ілон Маск продав соцмережу X компанії xAI за 45 мільярдів доларів. Угода оцінює X у 33 мільярди доларів, що менше, ніж Маск заплатив у 2022 році.
Ілон Маск звернувся до гендиректора Reddit з проханням видалити пости з критикою працівників DOGE. Після цього рубрика про співробітників DOGE була видалена, а сабредіт заблокований.
Соціальна мережа X Ілона Маска призупинила дію опозиційних акаунтів в Туреччині через масові заворушення. Протести почалися після арешту мера Стамбула, головного опонента Ердогана.
Керівник ЦПД РНБО пояснив, що Маск говорив лише про українську IP-адресу, а не про причетність України до атаки. За його словами, IP-адреси легко підмінюються, і це могли зробити росіяни.
Власник X (Twitter) Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку на платформу з IP-адрес, що знаходяться в районі України. Компанія досі не впевнена у точних причинах інциденту, але платформа вже відновила роботу.
Користувачі соціальної мережі X (Twitter) зіткнулися з технічними проблемами.
Мільярдер Ілон Маск буде допитаний під присягою 3 квітня у Вашингтоні у справі про купівлю Twitter у 2022 році. Інвестори звинувачують його у навмисному зниженні вартості акцій компанії перед придбанням за $44 млрд.
У місті Ньюбері вандали викрали та розбили навпіл пам'ятник ведмедика Паддінгтона, встановлений у жовтні 2024 року. Поліція затримала двох 22-річних підозрюваних та планує відновити пошкоджену скульптуру.
Ілон Маск опублікував карикатуру із Зеленським, порівнюючи ситуацію в Україні з трамваєм, який можна зупинити. Мільярдер натякає на відмову України від певних гарантій.
Адміністрація Трампа висловлює сумніви щодо здатності змусити рф та Україну припинити війну після емоційної розмови з Зеленським. Європейські чиновники намагаються врятувати ситуацію після невдалих переговорів у Білому домі.
Репер Каньє Вест заявив, що "не є нацистом" після серії антисемітських дописів у соцмережах. Раніше він публікував контроверсійні пости та продавав футболки зі свастикою на своєму сайті.
Провідні банки Волл-стріт планують продати кредити на $3 млрд, видані Ілону Маску для купівлі Twitter у 2022 році. Продаж відбудеться через тиждень після успішної реалізації $5,5 млрд боргу на чолі з Morgan Stanley.
Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.
Під час конференції в Німеччині Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok та не має планів щодо цієї платформи. Мільярдер підкреслив, що сам не користується TikTok, а Twitter був винятком у його підході до створення компаній.
Глава МЗС Німеччини Бербок висловила підтримку білоруській опозиції в день "виборів" лукашенка. Вона закликала звільнити політв'язнів та наголосила на відкритості ЄС для вільної білорусі.
Банки планують продати більшу частину боргових активів X (колишній Twitter) за ціною 90-95 центів за долар. Продаж $3 млрд боргу є спробою мінімізувати збитки від угоди з Маском на $44 млрд.
SEC звинувачує Маска у шахрайстві з цінними паперами через несвоєчасне розкриття інформації про придбання 5% акцій Twitter у 2022 році. Регулятор стверджує, що це дозволило мільярдеру заощадити щонайменше 150 млн доларів.
Марк Цукерберг анонсував масштабні зміни в модерації контенту на платформах Meta. Компанія відмовляється від послуг фактчекерів та впроваджує систему "нотатки спільноти" для розширення свободи слова.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував заяву депутата ХДС про плановану зустріч з путіним перед виборами до Бундестагу. СДПН вимагає публічних вибачень від Родеріха Кізеветтера за поширення неправдивої інформації.
Ілон Маск орендує котедж Banyan поблизу маєтку Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Найбагатша людина світу поселилася там у день виборів і намагається впливати на рішення майбутнього президента.
Словник Macquarie обрав словом 2023 року термін "enshittification", який описує погіршення якості сервісів через надмірну комерціалізацію. Термін був створений блогером Корі Доктороу у 2022 році.
Ілон Маск підтвердив обмеження видимості постів із зовнішніми посиланнями в соцмережі X. Алгоритм мережі навмисно знижує охоплення публікацій з гіперпосиланнями для утримання користувачів на платформі.
Суддя відмовилася накладати санкції на Ілона Маска за пропуск зустрічі з SEC для перегляду запуску ракети SpaceX. Маск погодився відшкодувати регулятору $2923 за витрати на авіаквитки юристів.
Астрологічна подія, яка відбувається раз на два століття - Плутон увійшов у сузір'я Водолія. Астрологи прогнозують період глобальних трансформацій та нових можливостей до 2043 року.
Президентка Молдови засудила масштабні авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі України. РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів, ППО знищила понад 140 цілей.
Найіб Букеле, президент Сальвадору, привітав Дональда Трампа з перемогою в Пенсільванії на президентських виборах 2024. Перемога у цьому штаті надає 19 голосів вибірників, що є ключовим для загальної перемоги.
Соцмережа Truth Social, що належить Дональду Трампу, тепер оцінюється дорожче за X Ілона Маска. Акції Trump Media & Technology Group зросли в 4 рази з вересня, досягнувши оцінки у $10 млрд.
Meta заблокувала Instagram і Threads акаунти, які відстежували польоти приватних літаків Цукерберга, Маска та інших знаменитостей. Компанія пояснила це порушенням політики конфіденційності та ризиком фізичної шкоди.
У Латвії розпочато збір підписів за обмеження або заборону діяльності платформи "X". Ініціатор закликає оцінити відповідність платформи інтересам Латвії та стати прикладом для ЄС у боротьбі з дезінформацією.