У Польщі можуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях

Державна виборча комісія Польщі (PKW) розгляне протоколи, які були заповнені з помилками в деяких виборчих округах. Йдеться про другий тур президентських виборів. Серед основних підстав перевірки – підозри у фальсифікації результатів або помилках виборчих комісій. Про це інформує член виборчої комісії Ришард Каліш на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter), Euronews, передає УНН.

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Зазначається, що у понеділок, 09 червня о 17:00 Національна виборча комісія (PKW) розгляне на засіданні помилково заповнені протоколи в деяких округах.

Засідання Національної виборчої комісії щодо записів про неправильний підрахунок голосів у протоколах деяких районних виборчих комісій відбудеться 9 червня 2025 року о 17:00. Верховний суд вирішує питання про дійсність виборів Президента Республіки Польща на основі звіту, представленого Національною виборчою комісією, та після розгляду протестів - написав Ришард Каліш.

За даними Euronews, у Польщі понад 160 тисяч громадян підписали петицію з вимогою переглянути результати президентських виборів. Люди вимагають повторного підрахунку голосів в округах, де були виявлені проблеми під час підбиття підсумків.

Серед основних підстав для вимоги перерахунку – підозри у фальсифікації результатів або помилках виборчих комісій. Зокрема, результати екзитполів після другого туру голосування 1 червня не збігалися з офіційними підсумками: більшість опитаних заявили, що підтримали кандидата від "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського, однак переможцем було оголошено Кароля Навроцького з партії "Право і справедливість" (PiS).

Різниця між кандидатами склала лише 369 591 голос: Навроцький отримав 10 606 877 голосів, Тшасковський –10 237 286. При цьому кількість недійсних бюлетенів сягнула 189 тисяч. Автори петиції наголошують, що за таких умов необхідно провести повний перерахунок голосів.

Враховуючи вкрай незначну різницю у 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, дуже велика кількість недійсних бюлетенів - 189 000, а також численні повідомлення про порушення у роботі виборчих комісій, ми вважаємо себе зобов'язаними вимагати перерахунку всіх поданих голосів - написали автори петиції.

Крім того, під час голосування в кількох містах були зафіксовані помилки. Так, у Мінську-Мазовецькому одна з комісій переплутала результати кандидатів, що офіційно визнав голова дільниці. У Кракові на виборчій дільниці №95 також неправильно підрахували голоси, і тепер Районна виборча комісія проводить перевірку.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав громадян зберігати спокій і не поспішати з висновками щодо можливих фальсифікацій. Він підкреслив, що всі виявлені порушення ретельно перевіряються та аналізуються, а випадки фальсифікацій будуть розслідувані й належно покарані.

Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, шкодить польській державі - заявив Туск.

Керівниця канцелярії чинного президента Польщі Малгожата Папроцька також визнала, що в одній із комісій сталася помилка, однак закликала не підривати довіру до результатів виборів. За її словами, поодинокі помилки не впливають на загальний підсумок голосування.

"Міф про фальсифікацію результатів виборів, підрив мандата президента, спроби настроїти проти себе громадськість, спроби викликати такі заворушення - це абсолютно скандальна річ. Звичайно, така помилка не мала статися, звичайно, її слід прояснити, але вона не має жодного значення", - резюмувала Папроцька.

Нагадаємо

02 червня Національна виборча комісія Польщі оголосила про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Він отримав підтримку 51% виборців, випередивши Рафала Тшасковського.

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