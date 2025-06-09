В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) рассмотрит протоколы, заполненные с ошибками в некоторых избирательных округах. Речь идет о втором туре президентских выборов. Среди основных оснований проверки – подозрения в фальсификации результатов или ошибках избирательных комиссий. Об этом сообщает член избирательной комиссии Ришард Калиш на своей странице в социальной сети X (Twitter), Euronews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в понедельник, 09 июня в 17:00 Национальная избирательная комиссия (PKW) рассмотрит на заседании ошибочно заполненные протоколы в некоторых округах.

Заседание Национальной избирательной комиссии по записям о неправильном подсчете голосов в протоколах некоторых районных избирательных комиссий состоится 9 июня 2025 года в 17:00. Верховный суд решает вопрос о действительности выборов Президента Республики Польша на основе отчета, представленного Национальной избирательной комиссией, и после рассмотрения протестов - написал Ришард Калиш.

По данным Euronews, в Польше более 160 тысяч граждан подписали петицию с требованием пересмотреть результаты президентских выборов. Люди требуют повторного подсчета голосов в округах, где были выявлены проблемы во время подведения итогов.

Среди основных оснований для требования пересчета – подозрения в фальсификации результатов или ошибках избирательных комиссий. В частности, результаты экзитполов после второго тура голосования 1 июня не совпадали с официальными итогами: большинство опрошенных заявили, что поддержали кандидата от "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского, однако победителем был объявлен Кароль Навроцкий из партии "Право и справедливость" (PiS).

Разница между кандидатами составила всего 369 591 голос: Навроцкий получил 10 606 877 голосов, Тшасковский – 10 237 286. При этом количество недействительных бюллетеней достигло 189 тысяч. Авторы петиции отмечают, что при таких условиях необходимо провести полный пересчет голосов.

Учитывая крайне незначительную разницу в 369 591 голос между кандидатами на последних президентских выборах, очень большое количество недействительных бюллетеней - 189 000, а также многочисленные сообщения о нарушениях в работе избирательных комиссий, мы считаем себя обязанными требовать пересчета всех поданных голосов - написали авторы петиции.

Кроме того, во время голосования в нескольких городах были зафиксированы ошибки. Так, в Минске-Мазовецком одна из комиссий перепутала результаты кандидатов, что официально признал председатель участка. В Кракове на избирательном участке №95 также неправильно подсчитали голоса, и теперь Районная избирательная комиссия проводит проверку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан сохранять спокойствие и не спешить с выводами о возможных фальсификациях. Он подчеркнул, что все выявленные нарушения тщательно проверяются и анализируются, а случаи фальсификаций будут расследованы и должным образом наказаны.

Я понимаю эмоции, но заранее предполагать, что выборы были сфальсифицированы, вредит польскому государству - заявил Туск.

Руководительница канцелярии действующего президента Польши Малгожата Папроцкая также признала, что в одной из комиссий произошла ошибка, однако призвала не подрывать доверие к результатам выборов. По ее словам, единичные ошибки не влияют на общий итог голосования.

"Миф о фальсификации результатов выборов, подрыв мандата президента, попытки настроить против себя общественность, попытки вызвать такие беспорядки - это абсолютно скандальная вещь. Конечно, такая ошибка не должна была произойти, конечно, ее следует прояснить, но она не имеет никакого значения", - резюмировала Папроцкая.

Напомним

02 июня Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.

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