Президент Польши Навроцкий выступил против вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Он подчеркнул необходимость учета интересов Польши и других стран.
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий пока не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner, сообщило УНН.
Детали
По его словам, Варшава должна поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения, при этом наибольшей угрозой для всего региона является российская федерация.
Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с владимиром путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к российской федерации, где, кстати, мне как президенту Института национальной памяти "светят" пять лет заключения
В то же время он отметил, что "мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с российской федерацией, но Украина должна понимать, что другие страны, в частности Польша и Венгрия, другие европейские страны, имеют свои интересы".
"Во время кампании я не соглашался и как президент не соглашусь на нечестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Мы должны достичь компромисса и консенсуса в этих вопросах. Я вижу Украину как страну, которая, хоть и очень мужественно защищается от российской федерации, должна также уважать интересы других стран, которые в противном случае поддерживают Украину", - сказал президент Польши.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского политика Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего государства с Польшей.
В ответ Навроцкий выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами, особенно в контексте российской агрессии.
Кароль Навроцкий: Польша должна усилить влияние на международной арене02.06.25, 23:18 • 4356 просмотров