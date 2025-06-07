Президент Польши Навроцкий выступил против вступления Украины в ЕС

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий пока не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner, сообщило УНН.

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По его словам, Варшава должна поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения, при этом наибольшей угрозой для всего региона является российская федерация.

Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с владимиром путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к российской федерации, где, кстати, мне как президенту Института национальной памяти "светят" пять лет заключения - рассказал Навроцкий.

В то же время он отметил, что "мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с российской федерацией, но Украина должна понимать, что другие страны, в частности Польша и Венгрия, другие европейские страны, имеют свои интересы".

"Во время кампании я не соглашался и как президент не соглашусь на нечестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Мы должны достичь компромисса и консенсуса в этих вопросах. Я вижу Украину как страну, которая, хоть и очень мужественно защищается от российской федерации, должна также уважать интересы других стран, которые в противном случае поддерживают Украину", - сказал президент Польши.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского политика Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего государства с Польшей.

В ответ Навроцкий выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами, особенно в контексте российской агрессии.

Кароль Навроцкий: Польша должна усилить влияние на международной арене