Зеленський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

Президент України Володимир Зеленський привітав польського політика Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Він наголосив, що очікує на подальшу плідну співпрацю нашої держави з Польщею, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Х.

Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Польща, яка зберігає силу свого національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та європейської безпеки, а також сильним голосом, що захищає свободу та гідність кожної нації

Зеленський також зазначив, що очікує на продовження співпраці з Польщею та її новим президентом.

Підтримуючи один одного на нашому континенті, ми надаємо більшої сили Європі у світовій конкуренції та наближаємо досягнення справжнього та тривалого миру. Я з нетерпінням чекаю на продовження плідної співпраці з Польщею та особисто з президентом Навроцьким