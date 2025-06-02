Зеленський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі
Київ • УНН
Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі. Він висловив сподівання на плідну співпрацю між Україною та Польщею.
Президент України Володимир Зеленський привітав польського політика Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Він наголосив, що очікує на подальшу плідну співпрацю нашої держави з Польщею, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Х.
Деталі
Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Польща, яка зберігає силу свого національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та європейської безпеки, а також сильним голосом, що захищає свободу та гідність кожної нації
Зеленський також зазначив, що очікує на продовження співпраці з Польщею та її новим президентом.
Підтримуючи один одного на нашому континенті, ми надаємо більшої сили Європі у світовій конкуренції та наближаємо досягнення справжнього та тривалого миру. Я з нетерпінням чекаю на продовження плідної співпраці з Польщею та особисто з президентом Навроцьким
Доповнення
Національна виборча комісія Польщі оголосила про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Він отримав підтримку 51% виборців, випередивши мера Варшави Рафала Тшасковського менше ніж на відсоток.
Кароль Навроцький із результатом 50,89 відсотка переміг у другому турі президентських виборів. Кандидат, підтриманий PiS, отримав 10 606 628 голосів. Рафал Тшасковський завершив виборчу кампанію з результатом 49,11 відсотка
Нагадаємо
УНН передавав, що у Польщі триває другий тур виборів президента, де змагаються Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.