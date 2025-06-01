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У Польщі триває другий тур президентських виборів: хто переможе - ліберал чи правий консерватор

Київ • УНН

 • 978 перегляди

У Польщі триває другий тур виборів президента, де змагаються Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький. За кордоном зареєструвалися понад 700 тисяч виборців.

У Польщі триває другий тур президентських виборів: хто переможе - ліберал чи правий консерватор

У Польщі відбувається другий тур президентських виборів, який може суттєво вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її міжнародну позицію.

Про це повідомляють польські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За інформацією, у другому турі беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Цього року це були Рафал Тшасковський - кандидат від Громадянської коаліції, який набрав 31,36% голосів, і Кароль Навроцький - цивільний кандидат, підтриманий партією "Право і справедливість", який набрав 29,54% голосів.

У першому турі президентських виборів цього року явка виборців становила 67,31 відсотка.

За даними Міністерства закордонних справ Польщі, між першим і другим турами виборів для голосування за кордоном зареєструвалися понад 200 тисяч осіб. осіб, що разом із першим голосуванням дає рекордну цифру - понад 700 тисяч людей голосують за межами країни.

Як зазначається, рішення про проведення другого туру президентських виборів було ухвалено за підсумками голосування, що відбулося 18 травня.

Жоден із 13 кандидатів у президенти не набрав більше половини дійсних голосів, тому до другого туру пройшли двоє з наступними кращими результатами, а саме Тшасковський, який набрав 31,36 відсотка голосів, а Навроцький отримав 29,54 відсотка підтримки. 

Зокрема, другий тур є вирішальним. Кандидат, який набрав більшу кількість голосів, стає президентом. 

Нагадаємо

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість" виступає проти прискореного вступу України до НАТО. Він підкреслив, що вважає такий підхід "безглуздим".

Більшість українського суспільства не знає про Волинську трагедію, а Українську повстанську армію вважають героями, які боролися проти радянської влади. Про це в інтерв’ю для Channel Zero заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні19.05.25, 12:01 • 357153 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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