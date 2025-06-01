У Польщі триває другий тур президентських виборів: хто переможе - ліберал чи правий консерватор
Київ • УНН
У Польщі триває другий тур виборів президента, де змагаються Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький. За кордоном зареєструвалися понад 700 тисяч виборців.
У Польщі відбувається другий тур президентських виборів, який може суттєво вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її міжнародну позицію.
Про це повідомляють польські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За інформацією, у другому турі беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Цього року це були Рафал Тшасковський - кандидат від Громадянської коаліції, який набрав 31,36% голосів, і Кароль Навроцький - цивільний кандидат, підтриманий партією "Право і справедливість", який набрав 29,54% голосів.
У першому турі президентських виборів цього року явка виборців становила 67,31 відсотка.
За даними Міністерства закордонних справ Польщі, між першим і другим турами виборів для голосування за кордоном зареєструвалися понад 200 тисяч осіб. осіб, що разом із першим голосуванням дає рекордну цифру - понад 700 тисяч людей голосують за межами країни.
Як зазначається, рішення про проведення другого туру президентських виборів було ухвалено за підсумками голосування, що відбулося 18 травня.
Жоден із 13 кандидатів у президенти не набрав більше половини дійсних голосів, тому до другого туру пройшли двоє з наступними кращими результатами, а саме Тшасковський, який набрав 31,36 відсотка голосів, а Навроцький отримав 29,54 відсотка підтримки.
Зокрема, другий тур є вирішальним. Кандидат, який набрав більшу кількість голосів, стає президентом.
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Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні19.05.25, 12:01 • 357153 перегляди