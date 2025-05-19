Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

У Польщі після підрахунку понад 99% голосів у першому турі президентських виборів перемагає представник провладної "Громадянської платформи" мер Варшави Рафал Тшасковський, набравши 31,2% голосів виборців. Проте йому в потилицю дихає кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький із результатом 29,7%, тож буде другий тур.

Що відомо про головних фаворитів передвиборчих перегонів у Польщі та чого варто очікувати від цих виборів України з’ясовував УНН.

Рафал Тшасковський – ліберальний лідер у консервативній країні

За інформацією Politico, 52-річного мера Варшави багато хто вважає взірцем міських, космополітичних, швидкозростаючих частин країни, які часто називають "Польщею А".

Син дисидентського джазового композитора, Тшасковський частково здобув освіту в Австралії та Сполучених Штатах і швидко проявив свої мовні здібності, легко опанувавши англійську, іспанську, російську та італійську мови.

Після навчання в Коледжі Європи в районі Натолін у Варшаві він вступив до Оксфорда, де написав докторську дисертацію про інституційну реформу Європейського Союзу.

Вибори президента Польщі: Тшасковський і Навроцький проходять у другий тур - езкитпол

Тшасковський розпочав свою політичну кар'єру в Брюсселі, працюючи радником у Європейському парламенті, перш ніж сам був обраний депутатом Європарламенту.

Він повернувся додому в 2013 році, щоб обійняти посаду міністра та національного законодавця, перш ніж з легкістю обійняв посаду міського голови Варшави.

Як мер столиці Польщі, він здійснив низку заходів, які викликали неоднозначну реакцію в суспільстві. Зокрема, було прибрано хрести з муніципальних будівель, посилена підтримка ЛГБТ-спільноти та створено першу в країні зону з низьким рівнем викидів.

У 2020 році програв на президентських виборах. Тепер у нього є всі шанси таки досягти своєї мети.

Перемога Тшасковського на президентських виборах може призвести до суттєвих зрушень в країні, адже в такому разі дві головні посади обіймуть представники ліберальної "Громадянської платформи" (нагадуємо, прем’єр-міністром країни є представник цієї ж таки партії Дональд Туск).

Від такої коаліції варто очікувати пом'якшення законів країни проти абортів та легалізації цивільних партнерств для ЛГБТ-спільноти.

Що ж до зовнішньої політики, то варто очікувати більш рішучих дій на зближення з Європейським Союзом, особливо на тлі суперечливої політики Сполучених Штатів.

Тшасковський, як колишній державний секретар з європейських справ, має чудові зв'язки в Брюсселі.

Консерватор Кароль Навроцький

За даними видання польського видання Wydarjenia, 42-річний Навроцький є яскравим представником правого крила і абсолютною протилежністю Тшасковському у питаннях внутрішньої політики.

У 2009–2017 роках Навроцький працював в Інституті національної пам'яті, а з 2013 по 2017 рік очолював його Бюро громадської освіти в Гданську.

З 2011 по 2017 рік також обіймав посаду голови районної ради Седльце в тому ж Гданську.

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У 2017 році був призначений директором Музею Другої світової війни в Ґданську і пропрацював на цій посаді до 2021 року. Потім повернувся до Інституту національної пам'яті, ставши його віцепрезидентом у червні 2021 року. У липні того ж року обійняв посаду нового голови IPN після того, як був обраний Сеймом і затверджений Сенатом Польщі.

Навроцький притримується більш традиційних поглядів на внутрішню політику країни. У разі перемоги на президентських виборах він продовжить політику свого попередника Анджея Дуди. Зокрема це стосується збереження суворих обмежень щодо абортів.

Також представникам ЛГБТ не варто очікувати на якісь зміни в державній політиці щодо їх прав. Окрім того, Навроцький рішуче налаштований посилити боротьбу з мігрантами.

Щодо зовнішньої політики, то, за інформацією Wydarjenia, Навроцький позиціонує себе як той, хто може вести конструктивний діалог з американським лідером Дональдом Трампом, який вже приймав його у Білому домі. Це може посилити позиції євроскептиків у польській політиці.

Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький – чого очікувати Україні

The Economist пише, що обидва кандидати в президенти погоджуються з необхідністю інвестувати в оборону. Станом на сьогодні Польща пообіцяла збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що є найвищим рівнем у НАТО. Хто б не здобув перемогу, цей курс, скоріш за все, буде збережено.

Тшасковський, і Навроцький рішуче підтримують Україну у її боротьбі проти держави-агресора - росії. Зокрема, Тшасковський висловив рішучу підтримку прийняття України до НАТО і Євросоюзу.

Немає сумнівів, що членство України в НАТО і Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку - казав Тшасковський.

З початку повномасштабного російського вторгнення Рафал Тшасковський як мер Варшави активно організовував гуманітарну допомогу для українських міст та підтримував українських біженців.

Втім, від Тшасковського є і тривожні дзвіночки. Під час передвиборчих дебатів у травні 2025 року він зробив скандальну заяву, яка викликала хвилю обурення в Україні, а саме, що наша держава нібито мала б отримати статус "буферної зони" між росією та Заходом.

З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною - зазначив кандидат у президенти.

Також Тшасковський має досить стриману позицію щодо прямої військової участі Польщі у війні, наголошуючи на необхідності захисту східного кордону НАТО. При цьому він не відкинув того, що передусім для Польщі важлива перемога України.

Я не думаю, що відправка польських військ в Україну є хорошою ідеєю, і над цим варто замислитися. Перш за все, ми повинні закінчити війну. І я сподіваюся, що вона закінчиться таким чином, що буде корисним для України – це найважливіше - зазначив політик.

Щодо Навроцького, то хоча його позиція і вважається проукраїнською, вона також має кілька особливостей, яка не на користь нашої держави. Зокрема, він неодноразово наголошував на важливості вшанування пам'яті польських жертв подій на Волині, що на його думку є ключовим для польсько-українських відносин. Без остаточної крапки в цьому питанні він не бачить можливостей для подальшої європейської інтеграції нашої держави.

Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання заявив Кароль Навроцький в ефірі Polsat News у січні 2025 року.

Таким чином, Навроцький висловлюється проти членства України в НАТО та Європейському Союзі, доки наша держава не визнає події на Волині 1943 року буцімто геноцидом поляків.

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Ця заява Навроцького викликала критичну реакцію з боку Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що якщо Україна не буде в ЄС і НАТО, то Навроцькому доведеться "зі зброєю в руках захищати свою країну від росії".

Щодо війни рф проти України, Навроцький підтримує її завершення мирною угодою. При цьому він підкреслив, що питання територіальних поступок з боку нашої держави має вирішуватися за участі європейських партнерів та самої України.

Також і Тшасковський, і Навроцький вважають, що необхідно починати згортати деякі пункти допомоги українським біженцям. Їх закликатимуть або активніше інтегруватися в польське суспільство, або ж повертатися додому.

Яким буде другий тур

Попри перемогу у першому турі, позиції Рафала Тшасковського достатньо хиткі.

Навроцького можуть підтримати виборці ультраправого Славоміра Менцена, який набрав 14,5 % голосів, та низка інших консервативних суспільних кіл. Це, зі свого боку, призведе до того, що Навроцькому доведеться маневрувати у своїй зовнішній політиці, зокрема і щодо України.

Лишається очікувати на результати другого туру виборів. Він призначений на 1 червня.

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