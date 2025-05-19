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Підраховано майже 100 відсотків голосів: найновіші дані щодо виборів у Польщі

Київ • УНН

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Національна виборча комісія Польщі повідомила про підрахунок 99,99% голосів на виборах. Лідерами є Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, результати різняться по регіонах.

Підраховано майже 100 відсотків голосів: найновіші дані щодо виборів у Польщі

У понеділок після 10 ранку Національна виборча комісія повідомила, що голоси на президентських виборах підраховані на рівні 99,99 відсотка. Залишилося підрахувати голоси від двох районних комісій у провінції Мазовецьке.

Про це пише УНН із посиланням на PolsatNews.

 Деталі

Згідно з даними, представленими Національною виборчою комісією, у провінції Нижня Сілезія найбільша кількість виборців віддала свої голоси за Рафала Тшасковського (36,52 відсотка).

Відразу за ним йде Кароль Навроцький (25,51%), а останнє місце на п'єдесталі посів Славомір Менцен (13,56%). 

У воєводстві Куявсько-Поморське (35,63%). Другий у черзі — Кароль Навроцький (26,38%), а третій — Славомір Менцен (14,87%). У воєводстві Люблінського регіону переміг кандидат, підтриманий партією "Право і справедливість" (39,02 відсотка). За ним йшов Рафал Тшасковскі (20,65%), а потім Славомір Менцен (16,55%).

Також у провінції у Любуському воєводстві тріумфує мер Варшави (40,49%). Друге місце посів Кароль Навроцький (23,25%), а третє – Славомір Менцен (14,23%).

Кароль Навроцький переміг у воєводстві Лодзь (32,17%). Другим у черзі був кандидат, який нокаутував (30,27%), за ним ішов лідер партії "Нова надія" (13,81%).

Кандидат, підтриманий ПіС, також переміг у провінції Малопольща (35,21%). Другим став Рафал Тшасковский (24,41%), а третім – Славомір Менцен (16,20%). 

У воєводстві Підкарпатського регіону переміг Кароль Навроцький (42,77 відсотка). За ним йшов Рафал Тшасковский (17,90%), а потім Славомір Менцен (17,59%).

Підляшшя обрав Кароля Навроцького (35,64%). Друге місце посів Рафал Тшасковський (23,31%), а третє – кандидат від Конфедерації (17,07%).

У воєводстві Сілезії переміг Рафал Тшасковский (33,37%). За ним йшли Кароль Навроцький (27,71%), а потім Славомір Менцен (14,89%).

У провінції переміг Кароль Навроцький. Свентокшиське (39,94%). Друге місце посів Рафал Тшасковський (23,74%), а третє – Славомір Менцен (14,41%).

Повні результати голосування за кордоном

Переміг Рафал Тшасковский (36,82%). За ним йшли Славомір Менцен (16,58%), а потім Кароль Навроцький (16,07%). Дані оновлюються.

Нагадаємо

За результатами екзитполу до другого туру виборів президента Польщі пройшли союзник прем'єр-міністра країни Дональда Туска, центрист Рафал Тшасковський та кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький.

 Раніше УНН писав, що результати голосування у Польщі визначать, чи зможе країна відновити верховенство права та залишитися надійним партнером у Європейському Союзі після майже десятиліття популістського правління, що поглибило розкол у суспільстві.

При цьому програма реформ Туска фактично блокується главою держави Анджеєм Дудою з моменту приходу до влади його проєвропейської коаліції наприкінці 2023 року. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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