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Подсчитано почти 100 процентов голосов: самые новые данные по выборам в Польше

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Национальная избирательная комиссия Польши сообщила о подсчете 99,99% голосов на выборах. Лидерами являются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, результаты разнятся по регионам.

Подсчитано почти 100 процентов голосов: самые новые данные по выборам в Польше

В понедельник после 10 утра Национальная избирательная комиссия сообщила, что голоса на президентских выборах подсчитаны на уровне 99,99 процента. Осталось подсчитать голоса от двух районных комиссий в провинции Мазовецкое.

Об этом пишет УНН со ссылкой на PolsatNews.

 Детали

Согласно данным, представленным Национальной избирательной комиссией, в провинции Нижняя Силезия наибольшее количество избирателей отдали свои голоса за Рафала Тшасковского (36,52 процента).

Сразу за ним идет Кароль Навроцкий (25,51%), а последнее место на пьедестале занял Славомир Менцен (13,56%). 

В воеводстве Куявско-Поморское (35,63%). Второй в очереди — Кароль Навроцкий (26,38%), а третий — Славомир Менцен (14,87%). В воеводстве Люблинского региона победил кандидат, поддержанный партией "Право и справедливость" (39,02 процента). За ним следовал Рафал Тшасковски (20,65%), а затем Славомир Менцен (16,55%).

Также в провинции в Любуском воеводстве триумфует мэр Варшавы (40,49%). Второе место занял Кароль Навроцкий (23,25%), а третье – Славомир Менцен (14,23%).

Кароль Навроцкий победил в воеводстве Лодзь (32,17%). Вторым в очереди был кандидат, нокаутировавший (30,27%), за ним шел лидер партии "Новая надежда" (13,81%).

Кандидат, поддержанный ПиС, также победил в провинции Малопольша (35,21%). Вторым стал Рафал Тшасковский (24,41%), а третьим – Славомир Менцен (16,20%). 

В воеводстве Подкарпатского региона победил Кароль Навроцкий (42,77 процента). За ним следовал Рафал Тшасковский (17,90%), а затем Славомир Менцен (17,59%).

Подляшье избрал Кароля Навроцкого (35,64%). Второе место занял Рафал Тшасковский (23,31%), а третье – кандидат от Конфедерации (17,07%).

В воеводстве Силезии победил Рафал Тшасковский (33,37%). За ним шли Кароль Навроцкий (27,71%), а затем Славомир Менцен (14,89%).

В провинции победил Кароль Навроцкий. Свентокшиское (39,94%). Второе место занял Рафал Тшасковский (23,74%), а третье – Славомир Менцен (14,41%).

Полные результаты голосования за рубежом

Победил Рафал Тшасковский (36,82%). За ним шли Славомир Менцен (16,58%), а затем Кароль Навроцкий (16,07%). Данные обновляются.

Напомним

По результатам экзитпола во второй тур выборов президента Польши прошли союзник премьер-министра страны Дональда Туска, центрист Рафал Тшасковский и кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

 Ранее УНН писал, что результаты голосования в Польше определят, сможет ли страна восстановить верховенство права и остаться надежным партнером в Европейском Союзе после почти десятилетия популистского правления, что углубило раскол в обществе.

При этом программа реформ Туска фактически блокируется главой государства Анджеем Дудой с момента прихода к власти его проевропейской коалиции в конце 2023 года. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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