Рейтинг союзника Туска Тшасковського падає напередодні виборів у Польщі

Підтримка мера Варшави Рафала Тшасковського за результатами останніх опитувань громадської думки у Польщі, опублікованих перед першим туром президентських виборів у неділю, знижується, що сигналізує про посилення протистояння з популістською опозицією. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Рафал Тшасковський, центристський союзник прем'єр-міністра Дональда Туска, має підтримку 30% виборців, згідно середніми даними чотирьох опитувань, опублікованих у п'ятницю. А ще на початку поточного тижня його підтримка становила майже 33%. Його найближчого конкурента у президентських перегонах, кандидата від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького, підтримують майже 25% виборців, і цей показник за останні дні майже не змінився.

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Результати голосування, яке має бути проведене у два тури, визначатимуть, чи зможе Польща відновити верховенство права та залишитися надійним партнером у Європейському Союзі після майже десятиліття популістського правління, що поглибило розкол у суспільстві. Програма реформ Туска фактично блокується главою держави Анджеєм Дудою з моменту приходу до влади його проєвропейської коаліції наприкінці 2023 року.

Останні опитування громадської думки показують, що у другий тур Тшасковський та Навроцький вийдуть майже з однаковим результатом, і боротьба між суперниками загостриться.

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Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться вже 18 травня. Якщо жоден кандидат не отримає щонайменше 50% голосів у неділю, 1 червня відбудеться другий тур виборів між двома провідними кандидатами.

Нагадаємо

Під час візиту до Польщі Президент України Володимир Зеленський оголосив про присвоєння Варшаві почесної відзнаки "Місто-рятівник". Мер Варшави отримав спецвідзнаку від України.