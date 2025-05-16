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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Рейтинг союзника Туска Тшасковского падает в преддверии выборов в Польше

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Поддержка Рафала Тшасковского снижается до 30%, а Кароль Навроцкий набирает 25%. Опросы показывают, что второй тур выборов будет напряженным.

Рейтинг союзника Туска Тшасковского падает в преддверии выборов в Польше
Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, кандидат в президенты Польши

Поддержка мэра Варшавы Рафала Тшасковского по результатам последних опросов общественного мнения в Польше, опубликованных перед первым туром президентских выборов в воскресенье, снижается, что сигнализирует об усилении противостояния с популистской оппозицией. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Рафал Тшасковский, центристский союзник премьер-министра Дональда Туска, имеет поддержку 30% избирателей, согласно средним данным четырех опросов, опубликованных в пятницу. А еще в начале текущей недели его поддержка составляла почти 33%. Его ближайшего конкурента в президентской гонке, кандидата от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого, поддерживают почти 25% избирателей, и этот показатель за последние дни почти не изменился.

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Результаты голосования, которое должно быть проведено в два тура, будут определять, сможет ли Польша восстановить верховенство права и остаться надежным партнером в Европейском Союзе после почти десятилетия популистского правления, углубившего раскол в обществе. Программа реформ Туска фактически блокируется главой государства Анджеем Дудой с момента прихода к власти его проевропейской коалиции в конце 2023 года.

Последние опросы общественного мнения показывают, что во второй тур Тшасковский и Навроцкий выйдут почти с одинаковым результатом, и борьба между соперниками обострится.

Поляки в Украине не смогут голосовать на выборах президента Польши: названо причину14.05.25, 23:07 • 30427 просмотров

Первый тур президентских выборов в Польше состоится уже 18 мая. Если ни один кандидат не получит не менее 50% голосов в воскресенье, 1 июня состоится второй тур выборов между двумя ведущими кандидатами.

Напомним

Во время визита в Польшу Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении Варшаве почетного знака отличия "Город-спаситель". Мэр Варшавы получил спецотличие от Украины.

Лилия Набока

Лилия Набока

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