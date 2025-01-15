"Місто-рятівник": Зеленський передав меру Варшави спецвідзнаку від України

Під час візиту до Польщі Президент України Володимир Зеленський оголосив про присвоєння Варшаві почесної відзнаки "Місто-рятівник". Відповідний указ Глава держави підписав 13 січня цього року, передає УНН.

Деталі

Відзнака присвоєна столиці Польщі за виявлені гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу українцям, які через російську збройну агресію вимушено виїхали з України, а також за вагому підтримку нашої держави в захисті незалежності й суверенітету. Відзнаку отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Відзнака "Місто-рятівник" раніше була присвоєна іншим польським містам – Жешуву, Перемишлю, Любліну й Хелму. Її Володимир Зеленський вручив під час офіційного візиту до Польщі у квітні 2023 року.

Тоді Президент відзначив масштаб допомоги, яку надали Україні прикордонні польські міста. Це, зокрема, облаштування сотень пунктів для прийому українців, створення хабів і логістичних центрів для збору й передачі гуманітарних вантажів.

Відзнака "Місто-рятівник" присвоєна також Парижу, Празі та Вільнюсу.