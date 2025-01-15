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"Місто-рятівник": Зеленський передав меру Варшави спецвідзнаку від України

"Місто-рятівник": Зеленський передав меру Варшави спецвідзнаку від України

Київ • УНН

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Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.

Під час візиту до Польщі Президент України Володимир Зеленський оголосив про присвоєння Варшаві почесної відзнаки "Місто-рятівник". Відповідний указ Глава держави підписав 13 січня цього року, передає УНН.

Деталі

Відзнака присвоєна столиці Польщі за виявлені гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу українцям, які через російську збройну агресію вимушено виїхали з України, а також за вагому підтримку нашої держави в захисті незалежності й суверенітету. Відзнаку отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Відзнака "Місто-рятівник" раніше була присвоєна іншим польським містам – Жешуву, Перемишлю, Любліну й Хелму. Її Володимир Зеленський вручив під час офіційного візиту до Польщі у квітні 2023 року.

Тоді Президент відзначив масштаб допомоги, яку надали Україні прикордонні польські міста. Це, зокрема, облаштування сотень пунктів для прийому українців, створення хабів і логістичних центрів для збору й передачі гуманітарних вантажів.

Відзнака "Місто-рятівник" присвоєна також Парижу, Празі та Вільнюсу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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