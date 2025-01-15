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"Город-спасатель": Зеленский передал мэру Варшавы спецнаграду от Украины

"Город-спасатель": Зеленский передал мэру Варшавы спецнаграду от Украины

Киев  •  УНН

 • 7883 просмотра

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Президент Украины присвоил Варшаве награду "Город-спасатель" за помощь украинским беженцам и поддержку Украины. Награду получил мэр города Рафал Тшасковский во время визита Зеленского в Польшу.

Во время визита в Польшу Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении Варшаве почетного отличия "Город-спасатель". Соответствующий указ Глава государства подписал 13 января этого года, передает УНН.

Детали

Отличие присвоено столице Польши за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь украинцам, которые из-за российской вооруженной агрессии вынужденно выехали из Украины, а также за весомую поддержку нашего государства в защите независимости и суверенитета. Награду получил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Награда "Город-спаситель" ранее была присвоена другим польским городам - Жешуву, Перемышлю, Люблину и Хелму. Ее Владимир Зеленский вручил во время официального визита в Польшу в апреле 2023 года.

Тогда Президент отметил масштаб помощи, которую оказали Украине приграничные польские города. Это, в частности, обустройство сотен пунктов для приема украинцев, создание хабов и логистических центров для сбора и передачи гуманитарных грузов.

Отличие "Город-спасатель" присвоено также Парижу, Праге и Вильнюсу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществополитика
pragaПрага
vilnyusВильнюс
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parizhПариж
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша

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