В Польше перед выборами усиливается ИПСО на тему антиукраинских настроений
Киев • УНН
В Польше перед выборами усилились ИПСО, призывающие к депортации украинцев и распространяющие фейки о власти. РФ пытается снизить поддержку Украины и дестабилизировать ситуацию.
По данным отчета польской общественной фактчекерской организации Demagog.pl, в рамках информационных кампаний распространялись призывы к депортациям украинцев из Польши.
Передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Перед выборами президента Польши, которые состоятся 18 мая, в польском информационном пространстве усилилось влияние информационных кампаний. Об этом свидетельствуют выводы Demagog.pl, портала по проверке фактов, осуществляющего мониторинг в поисках ложной информации. Указывается, что среди тем в соцсетях в апреле 2025 года, были:
- антисемитизм;
- антимигрантские;
- антиукраинские настроения.
Попытки ИПСО связывают с пророссийскими аккаунтами.
В рамках этих кампаний распространялись призывы к депортациям украинцев из Польши, фейки о представителях украинской власти, которые переплетались с хвалебными комментариями в адрес россии и путина.
В фокусе российской информационной атаки – поддержка кандидатов с откровенно антиукраинской риторикой и путинских симпатиков.
Таким образом, рф пытается снизить уровень международной поддержки Украины, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в европейских странах, резюмирует Центр противодействия дезинформации.
Напомним
Лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симион, который победил в первом туре президентских выборов, посетил Польшу, где поддержал кандидата в президенты этой страны Кароля Навроцкого.