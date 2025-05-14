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В Польше перед выборами усиливается ИПСО на тему антиукраинских настроений

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В Польше перед выборами усилились ИПСО, призывающие к депортации украинцев и распространяющие фейки о власти. РФ пытается снизить поддержку Украины и дестабилизировать ситуацию.

В Польше перед выборами усиливается ИПСО на тему антиукраинских настроений

По данным отчета польской общественной фактчекерской организации Demagog.pl, в рамках информационных кампаний распространялись призывы к депортациям украинцев из Польши.

Передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Перед выборами президента Польши, которые состоятся 18 мая, в польском информационном пространстве усилилось влияние информационных кампаний. Об этом свидетельствуют выводы Demagog.pl, портала по проверке фактов, осуществляющего мониторинг в поисках ложной информации. Указывается, что среди тем в соцсетях в апреле 2025 года, были:

  • антисемитизм;
    • антимигрантские;
      • антиукраинские настроения.

        Попытки ИПСО связывают с пророссийскими аккаунтами.

        В рамках этих кампаний распространялись призывы к депортациям украинцев из Польши, фейки о представителях украинской власти, которые переплетались с хвалебными комментариями в адрес россии и путина.

        - сообщает ЦПД.

        В фокусе российской информационной атаки – поддержка кандидатов с откровенно антиукраинской риторикой и путинских симпатиков.

        Таким образом, рф пытается снизить уровень международной поддержки Украины, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в европейских странах, резюмирует Центр противодействия дезинформации.

        Напомним

        Лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симион, который победил в первом туре президентских выборов, посетил Польшу, где поддержал кандидата в президенты этой страны Кароля Навроцкого. 

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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