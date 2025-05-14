У Польщі перед виборами посилюється ІПСО на тему антиукраїнських настроїв

За даними звіту польської громадської фактчекерської організації Demagog.pl, у рамках інформаційних кампаній поширювались заклики до депортацій українців із Польщі.

Передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Перед виборами президента Польщі, які відбудуться 18 травня, у польському інформаційному просторі посилився вплив інформаційних кампаній. Про це свідчать висновки Demagog.pl, порталу з перевірки фактів, що здійснює моніторинг в пошуках неправдивої інформації. Вказується, що серед тем в соцмережах у квітні 2025 року, були:

антисемітизм;

антимігрантські;

антиукраїнські настрої.

Спроби ІПСО пов'язують з проросійськими акаунтами.

У рамках цих кампаній поширювались заклики до депортацій українців із Польщі, фейки про представників української влади, які перепліталися з хвалебними коментарями на адресу росії та путіна. - повідомляє ЦПД.

У фокусі російської інформаційної атаки – підтримка кандидатів із відкрито антиукраїнською риторикою та путінських симпатиків.

Таким чином рф намагається знизити рівень міжнародної підтримки України, а також дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію у європейських країнах, резюмує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо

Лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, відвідав Польщу, де підтримав кандидата в президенти цієї країни Кароля Навроцького.