У Польщі перед виборами посилюється ІПСО на тему антиукраїнських настроїв
Київ • УНН
У Польщі перед виборами посилились ІПСО, що закликають до депортації українців та поширюють фейки про владу. РФ намагається знизити підтримку України та дестабілізувати ситуацію.
За даними звіту польської громадської фактчекерської організації Demagog.pl, у рамках інформаційних кампаній поширювались заклики до депортацій українців із Польщі.
Передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Перед виборами президента Польщі, які відбудуться 18 травня, у польському інформаційному просторі посилився вплив інформаційних кампаній. Про це свідчать висновки Demagog.pl, порталу з перевірки фактів, що здійснює моніторинг в пошуках неправдивої інформації. Вказується, що серед тем в соцмережах у квітні 2025 року, були:
- антисемітизм;
- антимігрантські;
- антиукраїнські настрої.
Спроби ІПСО пов'язують з проросійськими акаунтами.
У рамках цих кампаній поширювались заклики до депортацій українців із Польщі, фейки про представників української влади, які перепліталися з хвалебними коментарями на адресу росії та путіна.
У фокусі російської інформаційної атаки – підтримка кандидатів із відкрито антиукраїнською риторикою та путінських симпатиків.
Таким чином рф намагається знизити рівень міжнародної підтримки України, а також дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію у європейських країнах, резюмує Центр протидії дезінформації.
Нагадаємо
Лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, відвідав Польщу, де підтримав кандидата в президенти цієї країни Кароля Навроцького.