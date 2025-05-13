Проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон приїхав до Польщі і підтримав "колегу"

Лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, відвідав Польщу, де підтримав кандидата в президенти цієї країни Кароля Навроцького. Про це повідомляє RMF FM, інформує УНН.

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Зазначається, що під час мітингу в польському місті Забже Сіміон відкрито закликав голосувати за Навроцького, малюючи бачення спільного майбутнього Польщі та Румунії під їхнім керівництвом.

Майбутній президент Румунії, майбутній президент Польщі - сказав Навроцький.

Видання вказує, що Сіміон, відомий своїми радикально правими поглядами та критикою нинішньої політики Європейського Союзу, у своїй промові наголосив на необхідності боротьби за свободу та захист християнських сімейних цінностей.

Нагадаємо

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.

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