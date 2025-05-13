Проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон приїхав до Польщі і підтримав "колегу"
Київ • УНН
Джордже Сіміон закликав голосувати за Кароля Навроцького на мітингу в Забже. Він наголосив на важливості боротьби за свободу та захист християнських цінностей.
Лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, відвідав Польщу, де підтримав кандидата в президенти цієї країни Кароля Навроцького. Про це повідомляє RMF FM, інформує УНН.
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Зазначається, що під час мітингу в польському місті Забже Сіміон відкрито закликав голосувати за Навроцького, малюючи бачення спільного майбутнього Польщі та Румунії під їхнім керівництвом.
Майбутній президент Румунії, майбутній президент Польщі
Видання вказує, що Сіміон, відомий своїми радикально правими поглядами та критикою нинішньої політики Європейського Союзу, у своїй промові наголосив на необхідності боротьби за свободу та захист християнських сімейних цінностей.
Нагадаємо
За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.
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