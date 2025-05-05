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Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
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Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

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Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

Київ • УНН

 • 17784 перегляди

Джордже Сіміон, лідер Альянсу за союз румунів, переміг в першому турі президентських виборів в країні.

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

У неділю румуни віддали свої голоси на президентських виборах за ультраправого кандидата Джордже Сіміона, який здобув перемогу, набравши 40,5%. В другому турі 18 травня Сіміон зустрінеться з мером Бухареста, центристом Нікушором Даном. Тоді і стане відомо, чи стане Румунія черговою країною ЄС, яка різко відхилиться "вправо". Що відомо про Джордже Сіміона - розповідає УНН

Хто такий Джордже Сіміон

38-річний Джордже Сіміон є популярним лідером Альянсу за союз румунів (AUR). Він вивчав історію в університеті та швидко долучився до активізму, беручи участь у вуличних протестах націоналістичного спрямування за об'єднання Румунії та сусідньої Молдови.

Він заснував свою партію AUR у 2019 році після невдалої спроби балотуватися до Європейського парламенту як незалежний кандидат. Сіміон, який з гордістю носить яскраво-червоні бейсболки з зображенням Дональда Трампа, описує стиль партії як "трампістський". Після минулорічних парламентських виборів вона посідає друге місце за кількістю місць у румунському парламенті.

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Politico зазначає, що багато політичних позицій AUR збігаються з позиціями руху MAGA Трампа: від соціального консерватизму (партія позиціонує себе як прохристиянська та просімейна) і до припинення військової допомоги Україні.

Підтримка партії різко зросла під час пандемії Covid-19, коли AUR використовувала антинаукові настрої, виступаючи проти урядових заходів щодо обмеження поширення вірусу та ширячи теорії змови щодо вакцин у соціальних мережах.

Заборона на в'їзд в Україну

У 2023 році Сіміону заборонили в'їзд в Україну на три роки за те, що Київ назвав "систематичною антиукраїнською діяльністю". Він заперечує, що виступає проти України чи що проросійськи налаштований, стверджуючи, що передусім займає прорумунську позицію. Йому також неодноразово забороняли в'їзд до Молдови. Кишинів звинувачував Сіміона в тому, що він ставить під загрозу національну безпеку.

Сіміон націлився на Брюссель, погрожуючи порушити закони ЄС, з якими він не згоден. При цьому він підкреслює, що Румунія повинна залишатися частиною блоку. 

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Позиція Сіміона щодо НАТО та рф

Reuters пише, що Сіміон виступає за зміцнення НАТО, наголосивши, що США мають і далі очолювати Альян. При цьому він підтримав ідею, що інші країни-члени, також мають збільшувати свій оборонний бюджет. "Ми повинні працювати над єдністю НАТО і ми повинні зберегти його як оборонний альянс", - зазначив Сіміон.

Він також додав, що росія не може становити загрози, коли НАТО стоїть на міцних позиціях. Потенційний розпад НАТО він назвав загрозою.

"росія не має потенціалу становити значну загрозу для найбільшого військового альянсу у світі. Ось чому єдиною загрозою є потенційний розпад НАТО. Для Румунії, для Польщі, для країн Балтії це серйозна загроза безпеці", – сказав Сіміон в інтерв'ю Reuters.

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Доповнення 

Кілька місяців тому ультраправий переможець попередніх виборів Келін Джорджеску був дискваліфікований, а конституційний суд країни призначив нове голосування після того, як румунська влада заявила про втручання росії, яке привело Джорджеску до перемоги. Тоді популярність Сіміона різко зросла.

Рішуче засуджуючи скасування минулорічних виборів, він назвав повторне голосування боротьбою за "демократію, волю народу, верховенство права і конституційний порядок" і пообіцяв призначити Джорджеску на високу посаду, якщо його оберуть.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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