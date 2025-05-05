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Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур

Київ • УНН

 • 726 перегляди

У Румунії на виборах президента лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Він змагатиметься у другому турі з екс-мером Бухаресту Нікушором Даном.

Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур

У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру. Про це інформує УНН з посиланням на дані ЦВК Румунії.

Деталі

Зазначається, що у Румунії вже було опрацювало 99,90 % бюлетенів за результатами президентських виборів.

Результат у кандидата від ультраправої партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) Сіміона вдвічі перевищує кількість голосів, які виборці віддали як за незалежного кандидата Дана, так і за Антонеску з "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR).

Проте Дан отримав трохи вищі результати за колишнього виконувача обов'язки президента Антонеску.

Загалом результати підрахунків голосів виглядають так:

  • Джордже Сіміон - 40,88 %
    • Нікушор Дан - 20,99 %
      • Крін Антонеску - 20,12 %
        • Віктор Понта - 13,08 %
          • Олена Ласконі - 2,68 %

            Жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, має відбутися другий тур. Планується, що він відбудеться за два тижні - 18 травня.

            На ньому праворадикальному політику Сіміону доведеться зіткнутися з колишнім мером столиці Даном, який здобув репутацію успішного борця з корупцією.

            Нагадаємо

            В Румунії проходить перший тур виборів президента після анулювання попередніх результатів. Постійна виборча комісія Румунії заявила, що майже 17,99 мільйона громадян країни мають право голосу.  

            російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час виборів05.05.25, 01:01 • 1056 переглядiв

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