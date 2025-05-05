Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур
Київ • УНН
У Румунії на виборах президента лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Він змагатиметься у другому турі з екс-мером Бухаресту Нікушором Даном.
У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру. Про це інформує УНН з посиланням на дані ЦВК Румунії.
Деталі
Зазначається, що у Румунії вже було опрацювало 99,90 % бюлетенів за результатами президентських виборів.
Результат у кандидата від ультраправої партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) Сіміона вдвічі перевищує кількість голосів, які виборці віддали як за незалежного кандидата Дана, так і за Антонеску з "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR).
Проте Дан отримав трохи вищі результати за колишнього виконувача обов'язки президента Антонеску.
Загалом результати підрахунків голосів виглядають так:
- Джордже Сіміон - 40,88 %
- Нікушор Дан - 20,99 %
- Крін Антонеску - 20,12 %
- Віктор Понта - 13,08 %
- Олена Ласконі - 2,68 %
Жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, має відбутися другий тур. Планується, що він відбудеться за два тижні - 18 травня.
На ньому праворадикальному політику Сіміону доведеться зіткнутися з колишнім мером столиці Даном, який здобув репутацію успішного борця з корупцією.
Нагадаємо
В Румунії проходить перший тур виборів президента після анулювання попередніх результатів. Постійна виборча комісія Румунії заявила, що майже 17,99 мільйона громадян країни мають право голосу.
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