Президентские выборы в Румынии: кто выходит во второй тур

В Румынии на выборах президента наилучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные ЦИК Румынии.

Детали

Отмечается, что в Румынии уже было обработано 99,90% бюллетеней по результатам президентских выборов.

Результат у кандидата от ультраправой партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Симиона вдвое превышает количество голосов, которые избиратели отдали как за независимого кандидата Дана, так и за Антонеску из "Национальной либеральной партии" (PSD-PNL-UDMR).

Однако Дан получил немного более высокие результаты, чем бывший исполняющий обязанности президента Антонеску.

В общем результаты подсчетов голосов выглядят так:

Джордже Симион - 40,88%

Никушор Дан - 20,99%

Крин Антонеску - 20,12%

Виктор Понта - 13,08%

Елена Ласкони - 2,68%

Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, должен состояться второй тур. Планируется, что он состоится через две недели - 18 мая.

На нем праворадикальному политику Симиону придется столкнуться с бывшим мэром столицы Даном, который приобрел репутацию успешного борца с коррупцией.

Напомним

В Румынии проходит первый тур выборов президента после аннулирования предыдущих результатов. Постоянная избирательная комиссия Румынии заявила, что почти 17,99 миллиона граждан страны имеют право голоса.

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