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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 35027 перегляди

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В Румунії відбувається перший тур виборів президента: які прогнози

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В Румунії проходить перший тур виборів президента після анулювання попередніх результатів. Опитування прогнозують лідерство правого кандидата серед 11 претендентів.

В Румунії відбувається перший тур виборів президента: які прогнози

Громадяни Румунії прямують до виборчих дільниць у рамках першого туру президентських виборів після того, як Верховний суд анулював результати виборів, які відбувся у листопаді-грудні минулого року.

Про це повідомляє Anadolu Ajanci, пише УНН

Деталі

Постійна виборча комісія Румунії заявила, що майже 17,99 мільйона громадян країни мають право голосу. Голосування розпочнеться о сьомій ранку за місцевим часом і триватиме до 21:00.

Голосування для понад 1 мільйона румунів, які проживають за кордоном, розпочалося в п'ятницю, і станом на кінець суботи проголосувало понад 400 000 осіб, повідомляють румунські ЗМІ.

Опитування громадської думки прогнозують, що кандидат від правого крила Джордже Сіміон посяде перше місце серед 11 кандидатів. Румунія провела перший тур президентських виборів 24 листопада, на якому переміг проросійський ультраправий кандидат Калін Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд скасував другий тур президентських виборів, запланований на 8 грудня, та результати першого туру виборів 24 листопада, стверджуючи, що виборчий процес був маніпульований підтримуваною Росією кампанією на користь Джорджеску.

Доповнення

Проєвропейський кандидат у президенти Румунії Нікусор Дан закликає збільшити витрати на оборону з 2,5% до 3,5% ВВП до 2030 року та зберегти підтримку України.

Я хочу підкреслити, що війна в Україні має вирішальне значення для безпеки Румунії та Молдови. Я ціную те, що румунська держава зробила досі, напрямок... був правильним і має тривати

- заявив Ден в інтерв'ю агентству Reuters.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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