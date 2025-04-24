Кандидат у президенти Румунії закликає збільшити витрати на оборону та посилити підтримку України

Проєвропейський кандидат у президенти Румунії Нікусор Дан закликає збільшити витрати на оборону з 2,5% до 3,5% ВВП до 2030 року та зберегти підтримку України.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Я хочу підкреслити, що війна в Україні має вирішальне значення для безпеки Румунії та Молдови. Я ціную те, що румунська держава зробила досі, напрямок... був правильним і має тривати - заявив Ден в інтерв'ю агентству Reuters.

Також, на його думку витрати на оборону Румунії мають зрости з 2,5% до 3,5% ВВП до 2030 року. Як повідомляється, наразі зростають побоювання, що США мають намір скоротити чисельність своїх військ по всій Європі, вимагаючи, щоб європейські країни взяли на себе більшу частину тягаря з підтримки безпеки альянсу НАТО.

За інформацією, Румунія передала Києву системи ППО Patriot, навчає українських льотчиків-винищувачів і забезпечила експорт близько 30 мільйонів тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца від початку війни 2022 року.

Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України

Наразі в Румунії розміщено близько 1700 американських військовослужбовців, більшість з яких перебуває на авіабазі Когелничану на Чорному морі, в яку Бухарест інвестує 2,5 млрд євро (2,8 млрд доларів США), щоб перетворити її на одну з найбільших європейських баз НАТО.

Нікусор Дан заявив, що Румунія може використовувати базу як важіль, щоб спонукати США зберегти свою присутність:

Те, що американські війська використовують авіабазу Когелничану, є для них перевагою з точки зору впливу, який вони хочуть мати на Близькому Сході. За межами цього все залежить від технічних обговорень. Якщо Румунія може щось зробити (щоб зберегти американські війська,-ред.), ми хочемо це зробити - сказав Ден.

Він також заявив, що Румунія повинна продовжувати сприяти експорту українського зерна, але при цьому консультуватися з румунськими виробниками, щоб вони не опинилися в невигідному становищі.

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС