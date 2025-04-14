Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України

Глава України в інтерв’ю американському телеканалу порушив тему потенційної ескалації війни та загроз, які можуть сягнути далеко за межі українських кордонів. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

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Президент Володимир Зеленський акцентував на тому, що війна з рф не є локальним конфліктом, а становить загрозу для всього світу. Він висловив занепокоєння, що відсутність належного спротиву може лише посилити апетити кремля. За його словами, справжні наміри терористів виходять далеко за межі України.

Якщо ми не проявимо твердість, він просуватиметься далі. Кінцева мета путіна – відродити російську імперію і повернути собі території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що ситуація може перерости у світову війну - заявив очільник України.

У контексті глобальної політики Зеленський торкнувся й ролі США, наголосивши на важливості підтримки з боку впливових демократичних країн. Він висловив сподівання, що американське керівництво продовжить стояти на боці України, незважаючи на інформаційний тиск та спроби зміщення акцентів з боку рф.

Президент також підкреслив ціну, яку платить український народ – не лише економічно, а насамперед людськими життями.

Наш народ платить найвищу ціну зі всіх можливих. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є у фінансовому плані. Але найголовніше – ми віддали [життя] наших людей - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Також напередодні Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Кривому Розі, поклавши лампадку та іграшку на місці трагедії. Країна-терорист атакувала місто балістичною ракетою, забравши життя 19 людей.

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"