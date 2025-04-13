Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент Зеленський у вечірній промові бурхливо осудив російський удар по Сумах, через який сьогодні, 13 квітня, в неділю, у місті загинули 34 людини, 117 отримали поранення. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким, передає УНН.

Внаслідок удару ракетами по центру Сум загинули 34 людини, 117 отримали поранення.

Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке.

Президент також пояснив, що відомо станом на вечір про жорстоку атаку рф по центру українського міста Суми.

Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження.

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Глава держави висловив вдячність усім службам, які за лічені хвилини були на місці.

Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний та почали рятувальні роботи.

Президент Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Він також повідомив, що багато лідерів держав, дипломатів, - лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, - а також багато звичайних людей висловили свої співчуття Україні. У цьому сенсі Зеленський також висловив вдячність президентам Молдови, Словаччини, главам урядів Хорватії, Нідерландів, Швеції, Болгарії.

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Зеленський нагадав, що на цьому тижні був рівно місяць, як росія відкинула пропозицію США щодо "повного і безумовного припинення вогню".

Продовжуються спроби потіснити ЗСУ на фронті, поширюється ненависть у державній пропаганді.

Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – "шахеди", і саме проти звичайних українських міст