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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Київ • УНН

 • 4503 перегляди

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент Зеленський у вечірній промові бурхливо осудив російський удар по Сумах, через який сьогодні, 13 квітня, в неділю, у місті загинули 34 людини, 117 отримали поранення. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким, передає УНН.

Деталі

Внаслідок удару ракетами по центру Сум загинули 34 людини, 117 отримали поранення.

Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке.

- сказав Зеленський.

Президент також пояснив, що відомо станом на вечір про жорстоку атаку рф по центру українського міста Суми.

Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження.

- сказав Зеленський.

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста 13.04.25, 14:54 • 30481 перегляд

Глава держави висловив вдячність усім службам, які за лічені хвилини були на місці.

Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний та почали рятувальні роботи.

- наголосив Зеленський.

Президент Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Він також повідомив, що багато лідерів держав, дипломатів, - лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, - а також багато звичайних людей висловили свої співчуття Україні. У цьому сенсі Зеленський також висловив вдячність президентам Молдови, Словаччини, главам урядів Хорватії, Нідерландів, Швеції, Болгарії.

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах13.04.25, 18:31 • 9350 переглядiв

Зеленський нагадав, що на цьому тижні був рівно місяць, як росія відкинула пропозицію США щодо "повного і безумовного припинення вогню".

Продовжуються спроби потіснити ЗСУ на фронті, поширюється ненависть у державній пропаганді.

Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – "шахеди", і саме проти звичайних українських міст

- зазначив Зеленський.

Разом з тим, глава держави підкреслив, що рішучими діями це можна змінити. Зеленський запевнив, що Україна захищатиме людей і життя.

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”13.04.25, 16:53 • 7984 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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