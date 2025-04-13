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Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"

Киев • УНН

 • 4496 просмотра

Президент Украины резко осудил российский удар по Сумам, в результате которого погибли 34 человека, а 117 получили ранения. Удар баллистическими ракетами пришелся по центру города в Вербное воскресенье.

Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"

Президент Зеленский в вечерней речи бурно осудил российский удар по Сумам, из-за которого сегодня, 13 апреля, в воскресенье, в городе погибли 34 человека, 117 получили ранения. Президент выразил соболезнования всем родным и близким, передает УНН.

Детали

В результате удара ракетами по центру Сум погибли 34 человека, 117 получили ранения.

Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое.

- сказал Зеленский.

Президент также пояснил, что известно по состоянию на вечер о жестокой атаке рф по центру украинского города Сумы.

Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание – одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения.

- сказал Зеленский.

Удар по Сумам: Ермак заявил об осознанном обстреле россиянами из кассетных боеприпасов гражданских жителей города13.04.25, 14:54 • 30473 просмотра

Глава государства выразил благодарность всем службам, которые за считанные минуты были на месте.

Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы как можно больше спасти. Я благодарен и начали спасательные работы.

- подчеркнул Зеленский.

Президент Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

Он также сообщил, что многие лидеры государств, дипломатов, - лидеры и главы правительств Франции, Британии, Германии, Дании, Финляндии, Польши, руководители Евросоюза, - а также многие обычные люди выразили свои соболезнования Украине. В этом смысле Зеленский также выразил благодарность президентам Молдовы, Словакии, главам правительств Хорватии, Нидерландов, Швеции, Болгарии.

Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах13.04.25, 18:31 • 9346 просмотров

Зеленский напомнил, что на этой неделе был ровно месяц, как россия отвергла предложение США о "полном и безусловном прекращении огня".

Продолжаются попытки сместить ВСУ на фронте, распространяется ненависть в государственной пропаганде.

Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь – под сотню ударных дронов, большинство из которых – "шахеды", и именно против обычных украинских городов

- отметил Зеленский.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что решительными действиями это можно изменить. Зеленский заверил, что Украина будет защищать людей и жизнь.

Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”13.04.25, 16:53 • 7981 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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