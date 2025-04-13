Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"

Президент Зеленский в вечерней речи бурно осудил российский удар по Сумам, из-за которого сегодня, 13 апреля, в воскресенье, в городе погибли 34 человека, 117 получили ранения. Президент выразил соболезнования всем родным и близким, передает УНН.

В результате удара ракетами по центру Сум погибли 34 человека, 117 получили ранения.

Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое.

Президент также пояснил, что известно по состоянию на вечер о жестокой атаке рф по центру украинского города Сумы.

Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание – одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения.

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Глава государства выразил благодарность всем службам, которые за считанные минуты были на месте.

Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы как можно больше спасти. Я благодарен и начали спасательные работы.

Президент Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

Он также сообщил, что многие лидеры государств, дипломатов, - лидеры и главы правительств Франции, Британии, Германии, Дании, Финляндии, Польши, руководители Евросоюза, - а также многие обычные люди выразили свои соболезнования Украине. В этом смысле Зеленский также выразил благодарность президентам Молдовы, Словакии, главам правительств Хорватии, Нидерландов, Швеции, Болгарии.

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Зеленский напомнил, что на этой неделе был ровно месяц, как россия отвергла предложение США о "полном и безусловном прекращении огня".

Продолжаются попытки сместить ВСУ на фронте, распространяется ненависть в государственной пропаганде.

Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь – под сотню ударных дронов, большинство из которых – "шахеды", и именно против обычных украинских городов