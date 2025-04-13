Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”
Киев • УНН
Президент Франции осудил ракетный удар россии по Сумам, подчеркнув, что только она виновата в продолжении войны. В результате атаки десятки людей пострадали, среди них есть дети.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решительное осуждение после того, как российская армия атаковала город Сумы, причинив многочисленные жертвы среди гражданских. Об этом он написал в Х, пишет УНН.
Детали
Всем известно, что только россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа
"Нужны решительные меры, чтобы заставить россию прекратить огонь. Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели", - добавил Макрон.
Напомним
Ранее УНН писал, что утром, 13 апреля, после объявления тревоги, Сумы оказались под ударом оккупантов. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский террористический удар по Сумам.
Мои соболезнования родным и близким. Более 80 человек ранены, в том числе десять детей. Всем оказывается необходимая помощь.
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Без действительно сильного давления, без надлежащей поддержки Украины Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну. Уже второй месяц пошел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что удар по Сумам был преднамеренным обстрелом гражданских.
россия нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.
В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей13.04.25, 16:24 • 9593 просмотра