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Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”

Киев • УНН

 • 7973 просмотра

Президент Франции осудил ракетный удар россии по Сумам, подчеркнув, что только она виновата в продолжении войны. В результате атаки десятки людей пострадали, среди них есть дети.

Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решительное осуждение после того, как российская армия атаковала город Сумы, причинив многочисленные жертвы среди гражданских. Об этом он написал в Х, пишет УНН.

Детали

Всем известно, что только россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа

- говорится в заметке.

"Нужны решительные меры, чтобы заставить россию прекратить огонь. Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели", - добавил Макрон.


Напомним

Ранее УНН писал, что утром, 13 апреля, после объявления тревоги, Сумы оказались под ударом оккупантов. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский террористический удар по Сумам.

Мои соболезнования родным и близким. Более 80 человек ранены, в том числе десять детей. Всем оказывается необходимая помощь.
..
Без действительно сильного давления, без надлежащей поддержки Украины Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну. Уже второй месяц пошел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня.

- заявил Зеленский

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что удар по Сумам был преднамеренным обстрелом гражданских.

россия нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.

В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей13.04.25, 16:24 • 9593 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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