В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей
Киев • УНН
Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Сумам возросло до 99 человек, среди которых 11 детей. Удар был осуществлен баллистическими ракетами "Искандер-М".
Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки на город Сумы возросло до 99 человек. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Сумы: по состоянию на 15:35 возросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей.
Напомним
Россия нанесла ракетный удар по центру Сум в воскресенье, 13 апреля. Захватчики нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о преднамеренном обстреле гражданских в Сумах в Вербное воскресенье.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул - "нужно давление на россию, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность людям".
В Сумах десятки погибших и раненых, нужна жесткая реакция мира - Зеленский13.04.25, 12:00 • 21204 просмотра