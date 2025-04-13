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В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей

Киев • УНН

 • 9608 просмотра

Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Сумам возросло до 99 человек, среди которых 11 детей. Удар был осуществлен баллистическими ракетами "Искандер-М".

В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей

Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки на город Сумы возросло до 99 человек. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Сумы: по состоянию на 15:35 возросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей.

- сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Россия нанесла ракетный удар по центру Сум в воскресенье, 13 апреля. Захватчики нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о преднамеренном обстреле гражданских в Сумах в Вербное воскресенье.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул - "нужно давление на россию, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность людям".

В Сумах десятки погибших и раненых, нужна жесткая реакция мира - Зеленский13.04.25, 12:00 • 21204 просмотра

Игорь Тележников

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