В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей

Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки на город Сумы возросло до 99 человек. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сумы: по состоянию на 15:35 возросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей.