У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на місто Суми зросла до 99 осіб. Передає УНН із посиланням на ДСНС України.

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Суми: станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. - інформує ДСНС України.

Нагадаємо

росія завдала ракетного удару по центру Сум в неділю, 13 квітня. Загарбники здійснили удар балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про навмисний обстріл цивільних у Сумах у Вербну неділю.

Президент Володимир Зеленський наголосив - "потрібен тиск на росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям".

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський