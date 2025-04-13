У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Сумах зросла до 99 людей, серед яких 11 дітей. Удар було здійснено балістичними ракетами "Іскандер-М".
Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на місто Суми зросла до 99 осіб. Передає УНН із посиланням на ДСНС України.
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Суми: станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей.
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росія завдала ракетного удару по центру Сум в неділю, 13 квітня. Загарбники здійснили удар балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.
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У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський13.04.25, 12:00 • 21207 переглядiв