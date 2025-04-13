Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Президент Франції Еммануель Макрон висловив рішучий осуд після того, як російська армія атакувала місто Суми, спричинивши численні жертви серед цивільних. Про це він написав в Х, пише УНН.

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Всім відомо, що лише росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа - йдеться в дописі.

"Потрібні рішучі заходи, щоби змусити росію припинити вогонь. Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети",-додав Макрон.





Нагадаємо

Раніше УНН писав, що вранці, 13 квітня, після оголошення тривоги, Суми опинилися під ударом окупантів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах.

Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога.

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Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну. Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. - заявив Зеленський

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що удар по Сумах був навмисним обстрілом цивільних.



росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей