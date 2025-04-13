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Financial Times

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The Guardian

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Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Київ • УНН

 • 7988 перегляди

Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Президент Франції Еммануель Макрон висловив рішучий осуд після того, як російська армія атакувала місто Суми, спричинивши численні жертви серед цивільних. Про це він написав в Х, пише УНН.

Деталі

Всім відомо, що лише росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа

- йдеться в дописі.

"Потрібні рішучі заходи, щоби змусити росію припинити вогонь. Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети",-додав Макрон.


Нагадаємо

Раніше УНН писав, що вранці, 13 квітня, після оголошення тривоги, Суми опинилися під ударом окупантів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах.

Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога.
..
Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну. Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню.

- заявив Зеленський

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що удар по Сумах був навмисним обстрілом цивільних.

росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей13.04.25, 16:24 • 9614 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
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