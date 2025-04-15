Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на росію через нещодавні удари по Сумах і Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності посилення санкцій та оборонної допомоги Україні.
Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.
Андрій Єрмак наголосив, що удар по Сумах був навмисним обстрілом цивільних. Внаслідок атаки балістикою загинули 32 людини, серед яких 2 дитини, та 84 отримали поранення.
Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.
17-річна дівчина зазнавала насильства в рф через українське походження, а 18-річний хлопець переховувався від мобілізації. Зараз вони в безпеці та готуються до навчання.
Андрій Єрмак назвав нісенітницею інформацію про підготовку до виборів в Україні влітку. За його словами, спочатку потрібно закінчити війну, а вже потім проводити голосування.
Керівництво Мінфіну зустрілося з делегацією Великої Британії для обговорення фінансової підтримки, реформ та співпраці з МВФ. Велика Британія надала Україні 3 млрд доларів бюджетної допомоги.
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA було повернуто ще шістьох дітей з окупованих територій. Серед них хлопець, чий батько загинув від рук окупантів, та дівчата, яким погрожували російські військові.
Керівник ОП Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Британії Пауеллом питання безпеки та мирного врегулювання в Україні. Обговорили реалізацію угод Зеленського та Стармера.
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA чотирирічну дівчинку повернули з тимчасово окупованої території. Дитина вже возз’єдналася з батьком та перебуває у безпеці.
Вночі 5 квітня росія атакувала Україну 92 БпЛА типу Shahed та імітаторами. Сили ППО збили 51 дрон. Внаслідок атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області.
В межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано двох українців: 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з порушенням слуху. Їхні родини не мали змоги самостійно виїхати з окупації.
Україна планує використовувати штучний інтелект для обробки даних, визначення збитків та пошуку злочинців. ШІ допоможе ідентифікувати винних та встановити справедливість.
Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA, дружину та доньку українського військового вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Родина тривалий час намагалася виїхати.
Анна Нетребко знову виступатиме в Лондоні після підтримки путіна та “новоросії”. Єрмак закликав замінити її українською співачкою Людмилою Монастирською.
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей. Серед врятованих є брати, чий батько загинув через проукраїнську позицію, та вагітна жінка з дитиною.
Духовний радник Трампа Марк Бернс заявив, що українські солдати на передовій потребують танки, літаки та зброю ППО. Він наголосив, що саме Трамп надав Україні Джавеліни.
Андрій Єрмак провів зустріч з пастором Марком Бернсом, обговоривши злочини росіян та пошук шляхів до справедливого миру. Бернс пообіцяв поінформувати Трампа про ситуацію.
Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.
Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.
Андрій Єрмак заявив, що переговори в Саудівській Аравії показали готовність України до співпраці з Трампом у питанні закінчення війни. На відміну від росії, яка, за його словами, просто грає в ігри.
Андрій Єрмак заявив, що вимога росії щодо послаблення санкцій є неприйнятною умовою для переговорів. Він наголосив на необхідності беззастережного припинення вогню.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.
Андрій Єрмак заявив, що питання обміну полоненими – пріоритет. Україна наголошує, що гуманітарний трек не менш важливий, ніж безпековий.
Керівник Офісу Президента заявив, що фейки рф про обстріли газової станції не спрацюють. Він підтримує жорсткі економічні заходи проти росії у разі відсутності припинення вогню.
Внаслідок російської атаки в Одесі виникли масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, магазини, торговий центр та "Епіцентр". У деяких районах міста відбулись аварійні відключення світла.
У США заявили, що технічні переговори в Саудівській Аравії будуть зосереджені на питаннях безпеки. Мирні переговори можливі лише після досягнення припинення вогню.
Україна підготує для США перелік енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, які росія не повинна обстрілювати. Зустріч делегацій відбудеться в Саудівській Аравії найближчими днями.
Вночі 19 березня російські дрони атакували Кропивницький, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки у кількох районах міста. За попередніми даними, постраждало 8 людей, серед них одна дитина.