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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19876 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135617 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127324 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125711 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128098 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192708 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76796 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164042 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115406 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Андрій Єрмак

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Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя

Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на росію через нещодавні удари по Сумах і Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності посилення санкцій та оборонної допомоги Україні.

Війна • 14 квітня, 21:02 • 2150 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.

Політика • 13 квітня, 13:53 • 7692 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

Андрій Єрмак наголосив, що удар по Сумах був навмисним обстрілом цивільних. Внаслідок атаки балістикою загинули 32 людини, серед яких 2 дитини, та 84 отримали поранення.

Війна • 13 квітня, 11:54 • 25328 перегляди

Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії подальші кроки в межах "Коаліції рішучих"

Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.

Війна • 12 квітня, 04:14 • 11422 перегляди

Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації та з території рф - ОП

17-річна дівчина зазнавала насильства в рф через українське походження, а 18-річний хлопець переховувався від мобілізації. Зараз вони в безпеці та готуються до навчання.

Суспільство • 11 квітня, 12:19 • 8020 перегляди

Єрмак заперечив можливість планування виборів в Україні, поки триває війна

Андрій Єрмак назвав нісенітницею інформацію про підготовку до виборів в Україні влітку. За його словами, спочатку потрібно закінчити війну, а вже потім проводити голосування.

Війна • 10 квітня, 09:35 • 18756 перегляди

Україна та Велика Британія обговорили бюджетні потреби та реформи

Керівництво Мінфіну зустрілося з делегацією Великої Британії для обговорення фінансової підтримки, реформ та співпраці з МВФ. Велика Британія надала Україні 3 млрд доларів бюджетної допомоги.

Економіка • 10 квітня, 00:24 • 11200 перегляди

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA було повернуто ще шістьох дітей з окупованих територій. Серед них хлопець, чий батько загинув від рук окупантів, та дівчата, яким погрожували російські військові.

Суспільство • 9 квітня, 11:26 • 11486 перегляди

Єрмак та радник прем’єр-міністра Британії обговорили мирне врегулювання війни та безпеку в Україні

Керівник ОП Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Британії Пауеллом питання безпеки та мирного врегулювання в Україні. Обговорили реалізацію угод Зеленського та Стармера.

Війна • 8 квітня, 21:48 • 17948 перегляди

З тимчасово окупованої території України повернули 4-річну дівчинку: подробиці

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA чотирирічну дівчинку повернули з тимчасово окупованої території. Дитина вже возз’єдналася з батьком та перебуває у безпеці.

Суспільство • 8 квітня, 03:43 • 105581 перегляди

В ніч на 5 квітня сили українські ППО збили 51 ворожий безпілотник

Вночі 5 квітня росія атакувала Україну 92 БпЛА типу Shahed та імітаторами. Сили ППО збили 51 дрон. Внаслідок атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області.

Війна • 5 квітня, 07:07 • 13160 перегляди

З тимчасово окупованої території врятовано дівчину та хлопця з вадами слуху - ОП

В межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано двох українців: 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з порушенням слуху. Їхні родини не мали змоги самостійно виїхати з окупації.

Суспільство • 4 квітня, 16:11 • 12010 перегляди

Україна буде використовувати ШІ для підрахунку збитків та пошуком воєнних злочинців - Єрмак

Україна планує використовувати штучний інтелект для обробки даних, визначення збитків та пошуку злочинців. ШІ допоможе ідентифікувати винних та встановити справедливість.

Війна • 4 квітня, 15:22 • 13181 перегляди

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території доньку та дружину військового

Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA, дружину та доньку українського військового вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Родина тривалий час намагалася виїхати.

Суспільство • 3 квітня, 12:11 • 7790 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

Анна Нетребко знову виступатиме в Лондоні після підтримки путіна та “новоросії”. Єрмак закликав замінити її українською співачкою Людмилою Монастирською.

Війна • 3 квітня, 02:39 • 74897 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей. Серед врятованих є брати, чий батько загинув через проукраїнську позицію, та вагітна жінка з дитиною.

Війна • 2 квітня, 19:23 • 134299 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

Духовний радник Трампа Марк Бернс заявив, що українські солдати на передовій потребують танки, літаки та зброю ППО. Він наголосив, що саме Трамп надав Україні Джавеліни.

Війна • 31 березня, 22:41 • 113631 перегляди

Єрмак зустрівся з пастором Бернсом: про що йшла мова

Андрій Єрмак провів зустріч з пастором Марком Бернсом, обговоривши злочини росіян та пошук шляхів до справедливого миру. Бернс пообіцяв поінформувати Трампа про ситуацію.

Війна • 31 березня, 20:20 • 9106 перегляди

З окупації врятували ще п'ятьох дітей за допомоги Катару

Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.

Суспільство • 29 березня, 10:08 • 18175 перегляди

Саміт "коаліції охочих" у Парижі завершується, лідери залишають Єлисейський палац

Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.

Війна • 27 березня, 12:48 • 21348 перегляди

"Ми знову на правильному шляху" - Єрмак про відносини між США та Україною 

Андрій Єрмак заявив, що переговори в Саудівській Аравії показали готовність України до співпраці з Трампом у питанні закінчення війни. На відміну від росії, яка, за його словами, просто грає в ігри.

Політика • 26 березня, 14:01 • 20229 перегляди

росія не готова до беззастережного припинення вогню - ОП

Андрій Єрмак заявив, що вимога росії щодо послаблення санкцій є неприйнятною умовою для переговорів. Він наголосив на необхідності беззастережного припинення вогню.

Війна • 26 березня, 13:50 • 24077 перегляди

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).

Суспільство • 25 березня, 13:14 • 16677 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.

Війна • 22 березня, 16:18 • 200007 перегляди

На переговорах у Джидді гуманітарний трек був не менш важливим, ніж безпековий

Андрій Єрмак заявив, що питання обміну полоненими – пріоритет. Україна наголошує, що гуманітарний трек не менш важливий, ніж безпековий.

Війна • 21 березня, 21:24 • 15507 перегляди

Єрмак за санкції проти рф за неприпинення вогню: спроби росіян всіх обдурити не спрацюють, як і фейки про газову станцію

Керівник Офісу Президента заявив, що фейки рф про обстріли газової станції не спрацюють. Він підтримує жорсткі економічні заходи проти росії у разі відсутності припинення вогню.

Війна • 21 березня, 13:36 • 12683 перегляди

Одеса у вогні у результаті масштабної атаки рф, є постраждалі

Внаслідок російської атаки в Одесі виникли масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, магазини, торговий центр та "Епіцентр". У деяких районах міста відбулись аварійні відключення світла.

Війна • 20 березня, 21:36 • 18136 перегляди

США: переговори з росією та Україною будуть можливі лише після досягнення припинення вогню

У США заявили, що технічні переговори в Саудівській Аравії будуть зосереджені на питаннях безпеки. Мирні переговори можливі лише після досягнення припинення вогню.

Політика • 20 березня, 09:46 • 13539 перегляди

Зеленський про список об'єктів, по яких рф не повинна бити: підготуємо до зустрічі з США

Україна підготує для США перелік енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, які росія не повинна обстрілювати. Зустріч делегацій відбудеться в Саудівській Аравії найближчими днями.

Війна • 20 березня, 07:35 • 16596 перегляди

"Так виглядає припинення вогню від путіна": в ОП відреагували на наймасованішу ворожу атаку на Кропивницький

Вночі 19 березня російські дрони атакували Кропивницький, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки у кількох районах міста. За попередніми даними, постраждало 8 людей, серед них одна дитина.

Війна • 20 березня, 06:37 • 15649 перегляди