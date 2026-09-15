Єрмаку не продовжили обов’язок носити електронний браслет

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не продовжив екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, якого підозрюють в легалізації майна, обов’язок носити електронний браслет. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Суд розглянув клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом.

За результатами розгляду суд не продовжив обов’язок носити електронний засіб контролю. Інші обов’язки, у тому числі не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області, залишені без змін - йдеться в повідомленні САП.

Контекст

Андрій Єрмак є підозрюваним у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Це злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на до трьох років з конфіскацією майна.

14 травня поточного року суддя ВАКС призначив екскерівнику Офісу Президента тримання під вартою з можливістю 140 млн грн застави. Прокурори САП просили встановити суму у 180 мільйонів гривень.

18 травня ВАКС підтвердив, що за Єрмака внесли 140 мільйонів гривень застави. Згодом Андрій Єрмак вийшов під заставу і його захист подав апеляцію.

Нагадаємо

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовляв ексголові Офісу Президента України Андрію Єрмаку у знятті електронного браслета.