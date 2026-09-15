Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Верховна Рада України 15 вересня підтримала звільнення Генпрокурора України Руслана Кравченка з посади, яке напередодні подав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН.

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Голоси "за" віддали - 317 парламентарів. Проти голосів не було.

Питання розглянули за скороченою процедурою. За це проголосував 181 народний обранець. "Проти" проголосували 24 парламентарі. Утрималися від голосування 27 нардепів, а не голосували 74 депутати.

Нагадаємо

14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно.

Того ж дня Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора.

Руслан Кравченко заявив, що свідомо подав у відставку з посади Генерального прокурора. Він назвав рішення політичним.

Кравченко також повідомив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні і планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами, щоб розповісти їм про ситуацію в системі антикорупційних органів України.