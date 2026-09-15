Під Федорова створили посаду і за день оформили бронювання, а зарплату та поїздки оплачують із пожертв - президент фонду

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 534 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 884 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11259 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16822 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14848 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15007 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14934 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19526 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17570 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22204 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25170 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19647 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16779 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7234 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7358 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 534 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7622 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16822 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16914 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32419 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25325 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27135 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25831 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26308 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43297 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Під Федорова створили посаду і за день оформили бронювання, а зарплату та поїздки оплачують із пожертв - президент фонду

Київ • УНН

 • 24231 перегляди

Федорова без конкурсу взяли радником фонду, створивши для нього посаду, а наступного дня подали на бронювання. ТСК звернулася до НАЗК.

Під Федорова створили посаду і за день оформили бронювання, а зарплату та поїздки оплачують із пожертв - президент фонду

Фонд "Східна Європа" створив штатну посаду спеціально для колишнього міністра Михайла Федорова, працевлаштував його без конкурсу та вже наступного дня оформив бронювання. Зарплату Федорову і його закордонне відрядження до США оплачує фонд, кошти якого формуються з пожертв.

Про це президент Фонду "Східна Європа" Віктор Лях повідомив на засіданні парламентської ТСК, яка розглядає обставини працевлаштування, бронювання та закордонних поїздок Федорова, пише УНН.

За словами Ляха, Федоров працює радником президента фонду зі стратегічних питань. Раніше такої штатної посади не існувало.

"Штатна посада була створена нещодавно", - заявив Лях. Він підтвердив, що Федоров став першим, хто її обійняв, а конкурсного відбору не проводили. Трудовий договір уклали 17 липня 2026 року, а вже 18 липня фонд подав його на бронювання.

Президент фонду не назвав інших випадків, коли документи на бронювання подавали одразу після працевлаштування людини.

Під час засідання Лях спочатку заявив, що кошти для виплати зарплати Федорову – це "пожертви певних донорів". Розмір зарплати Федорова президент фонду назвати відмовився, пообіцявши надати ТСК письмову відповідь.

Фонд також оплатив відрядження Федорова до Вашингтона. З 27 серпня до 4 вересня він перебував у США на запрошення компанії Palantir та брав участь у семінарах і обговореннях щодо використання її технологій та інновацій в Україні.

Водночас фонд не відряджав Федорова до Італії. Лях не зміг пояснити, як після відрядження до Вашингтона працівник фонду опинився в Римі.

Це було поза завданням відрядження. Цю зустріч він виконував як приватна особа

- заявив президент фонду.

За словами Ляха, Федоров не повідомляв йому ані про плани стати радником Міністерства оборони Італії, ані про намір створити спільний проєкт із Palantir.

Члени ТСК також порушили питання про можливе недотримання антикорупційних обмежень. Представник комісії нагадав, що до 13 січня 2026 року Федоров обіймав посаду міністра цифрової трансформації та під час роботи в уряді активно співпрацював із Фондом "Східна Європа". До його працевлаштування у фонді минуло менше року.

За результатами обговорення члени ТСК звернулися до НАЗК за роз’ясненням щодо можливого конфлікту інтересів і законності працевлаштування Федорова у фонді.

Євген Царенко

СуспільствоПолітика
НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції)
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Рим
Вашингтон
Італія
Сполучені Штати Америки
Україна