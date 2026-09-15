Під Федорова створили посаду і за день оформили бронювання, а зарплату та поїздки оплачують із пожертв - президент фонду

Фонд "Східна Європа" створив штатну посаду спеціально для колишнього міністра Михайла Федорова, працевлаштував його без конкурсу та вже наступного дня оформив бронювання. Зарплату Федорову і його закордонне відрядження до США оплачує фонд, кошти якого формуються з пожертв.

Про це президент Фонду "Східна Європа" Віктор Лях повідомив на засіданні парламентської ТСК, яка розглядає обставини працевлаштування, бронювання та закордонних поїздок Федорова, пише УНН.

За словами Ляха, Федоров працює радником президента фонду зі стратегічних питань. Раніше такої штатної посади не існувало.

"Штатна посада була створена нещодавно", - заявив Лях. Він підтвердив, що Федоров став першим, хто її обійняв, а конкурсного відбору не проводили. Трудовий договір уклали 17 липня 2026 року, а вже 18 липня фонд подав його на бронювання.

Президент фонду не назвав інших випадків, коли документи на бронювання подавали одразу після працевлаштування людини.

Під час засідання Лях спочатку заявив, що кошти для виплати зарплати Федорову – це "пожертви певних донорів". Розмір зарплати Федорова президент фонду назвати відмовився, пообіцявши надати ТСК письмову відповідь.

Фонд також оплатив відрядження Федорова до Вашингтона. З 27 серпня до 4 вересня він перебував у США на запрошення компанії Palantir та брав участь у семінарах і обговореннях щодо використання її технологій та інновацій в Україні.

Водночас фонд не відряджав Федорова до Італії. Лях не зміг пояснити, як після відрядження до Вашингтона працівник фонду опинився в Римі.

Це було поза завданням відрядження. Цю зустріч він виконував як приватна особа - заявив президент фонду.

За словами Ляха, Федоров не повідомляв йому ані про плани стати радником Міністерства оборони Італії, ані про намір створити спільний проєкт із Palantir.

Члени ТСК також порушили питання про можливе недотримання антикорупційних обмежень. Представник комісії нагадав, що до 13 січня 2026 року Федоров обіймав посаду міністра цифрової трансформації та під час роботи в уряді активно співпрацював із Фондом "Східна Європа". До його працевлаштування у фонді минуло менше року.

За результатами обговорення члени ТСК звернулися до НАЗК за роз’ясненням щодо можливого конфлікту інтересів і законності працевлаштування Федорова у фонді.